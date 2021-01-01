‏أخبار الانتقالات: يؤفنتوس يؤمن دي ليخت بشرط جزائي كبير ورحيل بواتينج عن بايرن ميونخ

مانشستر سيتي يجد بديل فيرناندينو في شيفيلد يونايتد
أوضحت تقارير صحفية، أن إدارة مانشستر سيتي، تفكر في التعاقد مع بديل لفيرناندينو متوسط ميدان الفريق، من صفوف شيفيلد يونايتد خلال الفترة المقبلة.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة Votebal24، فإن مانشستر سيتي يريد التعاقد مع ساندير بيرج لاعب شيفيلد يونايتد ليكون بديلًا لفيرناندينو الذي من المتوقع أن يرحل بالمجان مع نهاية عقده الموسم الحالي.
ويسعى بيرج إلى الاستمرار مع في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع اقتراب هبوط شيفيلد يونايتد إلى تشامبيونشيب.
ليستر سيتي مهتم بالتعاقد مع نابي كيتا
أفادت تقارير صحفية، إلى أن إدارة ليستر سيتي مهتمة بالتعاقد مع نابي كيتا لاعب ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد فشله في إثبات نفسه مع الريدز.
ومنذ وصول كيتا صاحب الـ 26 عامًا إلى ليفربول، لم يظهر بالمستوى المطلوب منه، مما جعله خارج حسابات الجهاز الفني سواء بسبب الإصابة أو تراجع المستوى.
ووفقًا لتقرير صحيفة فوتبول إنسايدر، فإن ليستر سيتي يعتقد أن نابي كيتا سيكون مفيدًا للفريق خاصة أن سعره في سوق الانتقالات المقبل لن يكون مرتفعًا.
برشلونة يرفض الاستسلام في محاولة ضم نيمار
كشفت تقارير صحفية، أن إدارة برشلونة ترفض الاستسلام وتتمسك بالأمل الأخير في ضم نيمار لاعب باريس سان جيرمان، ولكن حالة الفريق المالية الآن لا تسمح له بذلك.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن برشلونة يريد التعاقد مع نيمار في نهاية الموسم المقبل، وسينتظر إذا كان لاعبًا حرًا ورفض تجديد عقده مع باريس، حينها سينفض الفريق الكتالوني على الصفقة.
إنتر ينضم لسباق ضم فينالدوم
دخل إننر في سباق التعاقد مع جورجينو فينالدوم لاعب ليفربول، خلال الصيف المقبل بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة كالتشيو ميركاتو اليوم.
وينتهي عقد فينالدوم مع ليفربول، بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان إلى صيغة لتجديد العقد، وارتبط اللاعب بالرحيل عن الفريق وسط اهتمام بضمه من برشلونة.
وأشار التقرير الإيطالي، إلى أن إنتر في حال فشله في ضم فينالدوم، سيتجه لضم نيكولا ماكسيموفيتش لاعب نابولي في الصيف المقبل.
يوفنتوس يؤمن عقد دي ليخت بشرط جزائي كبير
أوضح الصحفي فابيزيو رومانو أن إدارة يوفنتوس، تستعد لتأمين لاعب الفريق ماتياس دي ليخت، بوضع شرط جزائي كبير في عقده لحمايته من عروض بعض الأندية.
وتعمل بعض الأندية الأوروبية، على التعاقد مع المدافع الهولندي، وبحسب فابريزيو رومانو فإن إدارة البيانكونيري ستضع شرطًا جزائيًا في عقد دي ليخت مع الفريق بقيمة 150 مليون يورو بداية من الموسم المقبل.
بايرن ميونخ يسمح لبواتينج بالرحيل
أشارت تقارير صحفية، إلى رغبة بايرن ميونخ في التخلي عن مدافع الفريق جيروم بواتينج خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد نهاية عقده.
وبحسب صحيفة كيكر الألمانية، فإن المدافع الألماني سيصبح لاعبًا حرًا بنهاية الموسم الحالي، وستسمح له الإدارة بالرحيل، كما سيرحل زميله دافيد ألابا.
ومع خروج ألابا وبواتينج، ستعمل إدارة الفريق البافاري على تجديد دماء الخط الخلفي للفريق، خاصة بعد التعاقد مع دايوت أوباميكانو مدافع لايبزيج بداية من الموسم المقبل.
تعثر مفاوضات تجديد عقد تشالهان أوغلو مع ميلان
كشفت تقارير صحفية، عن وصول المفاوضات بين إدارة ميلان، ولاعب الفريق هاكان تشالهان أوغلو، بشأن تجديد العقد بين الطرفين، إلى طريق مسدود.
وبحسب شبكة سكاي سبورت الإيطالية، فإن المفاوضات بين ميلان واللاعب التركي، فشلت واقترب اللاعب من الرحيل بنهاية الموسم مع نهاية عقده.
وأشارت الصحيفة، إلى أن يوفنتوس سيتفوق في سباق ضم اللاعب في حاله رحيله عن قلعة الروسونيري، على تشيلسي وآرسنال.