أخبار الانتقالات - ويليان يريد العودة وبرشلونة يجد ضالته

ويليان يريد العودة لتشيلسي
ذكرت تقارير صحفية اليوم أن البرازيلي ويليان لاعب آرسنال الحالي يريد العودة لفريقه السابق تشيلسي في سوق الانتقالات الصيفية.
جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت"، والتي أكدت أن اللاعب تلقى عروضًا من الدوري الأمريكي للرحيل في الصيف الجاري.
ظهير ألكمار على رادار برشلونة
أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة يسعى للحصول على خدمات اللاعب أوين وينديل من صفوف إي زي ألكمار الهولندي.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن النادي يرى اللاعب كخليفة لجوردي ألبا في صفوفه بالسنوات المقبلة.
ثلاثي الدوري الإيطالي يريد إيكاردي
أوضحت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن وجود رغبة لدى عدة أندية إيطالية في ضم اللاعب ماورو إيكاردي لصفوفهم من باريس سان جيرمان.
جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد أن روما وميلان ويوفنتوس هم أبرز المهتمين بالحصول على خدمات اللاعب.
كونتي خارج إنتر في الموسم الجديد
كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن المدرب أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر قد لا يستكمل عقده في صفوف النيراتزوري.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، والتي أكدت أن المدير الفني المتوج بالدوري الإيطالي لديه مشاكل عديدة مع الإدارة.
مانشستر يونايتد يريد نجم أتلتيكو مدريد!
كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن رغبة فريق مانشستر يونايتد في الحصول على خدمات اللاعب كيران تريبير نجم فريق أتلتيكو مدريد.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "تيليجراف"، والتي أكدت أن النادي تابع اللاعب جيدًا في الفترة الماضية يريد الاستفادة من خدماته.
تير شتيجن يفضل البقاء في برشلونة
أكدت تقارير صحفية اليوم أن النجم الألماني مارك أندريه تير شتيجن نجم فريق برشلونة يفضل البقاء مع ناديه الحالي.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن شتيجن لا يفكر في الرحيل كما تناقلت الأخبار مؤخرًا.
صراع بين باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد على نجم لايبزيج
كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم عن وجود رغبة لدى أتلتيكو مدريد في الحصول على خدمات اللاعب الفرنسي نوردي موكيلي، نجم فريق لايبزيج.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد"، والتي أكدت أن فريق باريس سان جيرمان هو الآخر يريد ضم اللاعب لصفوفه.