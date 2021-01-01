أخبار الانتقالات: وكيل حكيمي يرحب ببايرن ولكن، ومانشستر سيتي يحدد بديل فيرناندينيو

مورينيو يطلب نجم مانشستر يونايتد
تحدث "كالتشيو ميركاتو" عن وجود اهتمام من قبل روما بضم متوسط ميدان مانشستر يونايتد دوني فان دي بيك.
اللاعب الهولندي لا يحصل على فرصة كبيرة للعب والمشاركة بشكل أساسي في يونايتد منذ انتقاله الصيف الماضي وهو ما فتح باب الحديث عن المغادرة.
فاينالدوم يرحب ببايرن ميونخ
أوضح وكيل لاعب ليفربول جورجينيو فاينالدوم مع "سبورت 1" أن وجود اهتمام من قبل بايرن ميونخ مرحب به.
وكيل اللاعب أكد أن حالة موكله كلاعب مجاني في الصيف المقبل ستجذب انتباه عديد الأندية وطالب بايرن بالاتصال إذا كان مهتماً.
تشيلسي متمسك بروديجر وجورجينيو
"سكاي" قالت إن تشيلسي يريد العمل في أسرع وقت على تجديد عقود الثنائي أنطونيو روديجر وجورجينيو.
اللاعبان تألقا بشكل كبير مؤخراً مع توماس توخيل ولذا لا يريد البلوز التفريط في خدمات أي منهما.
وكيل لاوتارو ينفي شائعات ريال مدريد
أكد وكيل لاوتارو مارتينيز، نجم إنتر، عدم صحة شائعات انتقاله إلى صفوف ريال مدريد الصيف القادم.
اللاعب الأرجنتيني أوضح وكيله أن لم يقع أي حديث أو مفاوضات مع النادي الملكي في الفترة الماضية في تصريحات مع "fcinter1908".
فلورينزي يرحب بإنتر
تحدث أليساندرو فلورينزي، لاعب باريس سان جيرمان، عن مستقبله وأكد أن لم يتم حسمه بعد.
الظهير الإيطالي رحب باهتمام إنتر أو البقاء في باريس، وهو الذي يلعب مع الأخير على سبيل الإعارة الموسمية من روما.
سيتي يريد بيسوما
بحسب "ديلي ستار"، مانشستر سيتي حدد يفس بيسوما، متوسط ميدان برايتون ليدعم خط وسطه الصيف المقبل.
اللاعب سيكون المعوض لفيرناندينيو الذي ينتهي عقده بحلول نهاية الموسم وسيرحل عن صفوف المواطنين.