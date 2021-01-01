أخبار الانتقالات | وجهة راموس وعرض لا يُرفض من تشيلسي لحكيمي

بعد الإعلان عن رحيله رسمياً عن ريال مدريد، فُتح باب الحديث عن مستقبل سيرخيو راموس ووجهته المقبلة.

فابريزيو رومانو أكد أن اللاعب لن يعود إلى إشبيلية من جديد، بينما ربطته تقارير إسبانية بالانتقال إلى مانشستر سيتي أو يونايتد.