أخبار الانتقالات | وجهة راموس وخليفة غير متوقع لمورينيو

عقب أقل من شهر من تعيينه، رحل جينارو جاتوزو عن تدريب فيورنتينا قبل أن يتولى أي تدريب حتى للفريق.

"سكاي" قالت إن السبب هو مشاكل بين المدرب وإدارة النادي بسبب تدخل وكيله جورجي مينديش في سوق انتقالات الفريق.