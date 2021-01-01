أخبار الانتقالات | صراع بايرن وبرشلونة ورد دورتموند

أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يسعى للتسوق من فريقه السابق توتنهام في الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكر "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد أن رغبة مورينيو هي ضم اللاعب تانجاي ندومبيلي لصفوف روما.