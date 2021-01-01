أخبار الانتقالات | هراء هالاند وموعد ضم ريال مدريد لمبابي

ريال مدريد واثق في ضم مبابي وهالاند!
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود حالة ثقة في صفوف ريال مدريد في عملية ضم الثنائي إرلينج هالاند وكيليان مبابي.
جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ديفنسا سنترال" المقرب من النادي الملكي، والذي أكد أن ضم مبابي بشكل مجاني سيساعد في حسم صفقة هالاند.
نجم ميلان على رادار مانشستر يونايتد وليفربول
أوضحت تقارير صحفية اليوم أن نادي مانشستر يونايتد مهتم بالحصول على خدمات اللاعب فرانك كيسييه من صفوف ميلان.
التقارير أكدت أن نادي ليفربول هو الآخر مهتم بالحصول على خدمات اللاعب، بعد أيام من خروج أخبار عن رغبة باريس سان جيرمان في ضمه.
تعثر مفاوضات برشلونة وسيرجي روبرتو
كشفت تقارير صحفية اليوم أن المفاوضات بين سيرجي روبرتو لاعب برشلونة وإدارة النادي شهد تعثرًا في الفترة الأخيرة.
النادي يريد تخفيض راتب اللاعب بنسبة 30% وهي النسبة التي يرفضها روبرتو في عقده الجديد.
ظهير سبورتينج يجذب أنظار ريال مدريد.. ومانشستر سيتي العقبة الأكبر
أصبحت رغبة ريال مدريد الإسباني الأساسية حاليًا تدعيم مركز الظهير الأيمن، في ظل الإصابات المتواصلة التي يعاني منها دانييل كارباخال.
ريال مدريد، ومنذ الموسم الماضي يعاني من غياب كارباخال الطويل، حيث لا يلبث اللاعب العودة حتى يتعرض من جديد لإصابة أخرى، بالإضافة إلى خروج ألفارو أودريوزولا على سبيل الإعارة إلى فيورنتينا الإيطالي.
"العام القادم" .. بيريز يعد جماهير ريال مدريد بضم مبابي!
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن مقطع فيديو لفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، وعد فيه أحد الجماهير بضم كيليان مبابي في الموسم المقبل.
جاء هذا عقب انتهاء مباراة النادي الملكي ضد نظيره فياريال ضمن لقاءات الجولة السابعة من الدوري الإسباني على ملعب كامب نو.
رئيس دورتموند عن بيع هالاند: هراء!
أكد هانز يواخيم فاتسكه المدير التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني أن الفريق لن يكون مجبرًا على بيع النرويجي إيرلينج هالاند في الصيف المقبل.
فاتسكه تحدث عن الشائعات الأخيرة حول الوضع المالي للنادي بأنها "هراء"، مؤكدًا أن ناديه قادر على الاحتفاظ بخدمات هالاند.