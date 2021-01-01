أخبار الانتقالات | هدف جديد لبرشلونة وحكيمي يجاور نجم عربي في الدوري الإنجليزي

خليفة سانتو
نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، أعلن أخيرًا عن خليفة مدربه المقال نونو سانتو، وهو برونو لاج ليقود الفريق بداية من الموسم القادم.
مصير ديمبيلي
تقارير إسبانية تشير إلى صرامة جوان لابورتا رئيس برشلونة، في التعامل مع ملف الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي.
برشلونة لن ينتظر حتى نهاية عقد اللاعب العام القادم، وطلب منه توضيح موقفه، إما التوقيع على عقد جديد، أو الرحيل هذا الصيف في صفقة تصل قيمتها 50 مليون يورو.
دياز يحسم موقفه
التكهنات مستمرة حول مصير براهيم دياز لاعب ريال مدريد، والفريق الذي سيلعب له الموسم القادم بعد انتهاء إعارته مع ميلان.
النادي الإيطالي يتفاوض مع ريال لضمه بشكل نهائي، ووفقًا لصحيفة "as" الإسبانية فإن اللاعب وضع خيارين فقط أمامه وهما اللعب مع ميلان أو البقاء في ريال.
مهمة البقاء مع ريال هي هدفه وحلمه الأول، ولكنها متوقفة بشكل كبير على موقف كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق تجاهه، واقتناع الإيطالي بالإضافة التي من الممكن أن يقدمها دياز لفريقه.
صدمة يوفنتوس
أوربانو كايرو رئيس تورينو، كشف عن صدمة لنظيره يوفنتوس، مؤكدًا استحالة انتقال مهاجم الفريق أندريا بيلوتي إلى السيدة العجوز.
وقال كايرو لصحيفة "توتو سبورت:"يوفنتوس وبيلوتي؟ لم يتحدث معي أي شخص منهم حول هذه الصفقة، ولكن حتى لو قاموا بذلك، الصفقة لن تحدث، نحن لا نمزح هنا".
بقاء لينجارد
نادي وست هام يطمح في الحفاظ على خدمات جيسي لينجارد بصفوفه، بعد انتهاء إعارته مع الفريق من مانشستر يونايتد.
صحيفة "ذا صن" البريطانية، أكدت أن المدرب ديفيد مويس سيدخل في مفاوضات مكثفة الأسابيع القليلة القادمة لحسم الصفقة.
العد التنازلي لسانشو
التكهنات مستمرة حول جادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند، ورغبة مانشستر يونايتد المستمرة في الحصول على خدماته.
صحيفة "بيلد" الألمانية، أكدت ترحيب دورتموند بالتخلي عن اللاعب، في حالة وصول أي عرض لا يقل عن 93 مليون يورو قبل نهاية شهر يوليو القادم.
برشلونة يريد ستيرلينج
صحيفة "سبورت" الإسبانية، كشفت عن إمكانية تحرك برشلونة نحو الجناح الإنجليزي رحيم ستيرلينج خلال هذا الصيف لتدعيم الجناح.
صاحب الـ26 سنة فرصة رحيله عن سيتي تبدو قوية، ولكن على برشلونة بيع بعض اللاعبين من أجل توفير الأموال اللازمة لضمه.
صفقة صادمة
تقارير قادمة من إسبانيا، تؤكد احتمالية حدوث صفقة تبادلية غير متوقعة بين مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد.
صحيفة "as" الإسبانية، أكدت أن أتلتيكو يريد استغلال رغبة برناردو سيلفا في الرحيل عن سيتي، عن طريق القيام بعرض لاعبه ساؤول نيجويز في صفقة تبادلية مع نظيره الإنجليزي.
صراع على حكيمي
الصحفي الإيطالي جانلوكا دي مارزيو، كشف عن مفاجأة قد تنقل أشرف حكيمي من إنتر لمجاورة مواطنه المغربي حكيم زياش في تشيلسي.
النادي الإنجليزي تقدم بعرض قيمته 60 مليون يورو للتعاقد مع حكيمي، وهي نفس القيمة التي عرضها باريس سان جيرمان على إنتر لضم اللاعب.
البلوز أبدوا استعدادهم كذلك لعرض بعض اللاعبين في صفقة تبادلية من أجل تسهيل انتقال حكيمي للفريق.
جيسوس على رادار يوفنتوس
صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أكدت اهتمام يوفنتوس بالتعاقد مع جابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي خلال هذا الصيف.
المدرب ماسيميليانو أليجري، وضع صاحب الـ24 سنة كأحد أهم أهدافه، من أجل تدعيم هجوم الفريق خلال الموسم القادم.
أليجري يستهدف أيضًا كل من ماورو إيكاردي لاعب باريس سان جيرمان، ودوسان فلاهوفيتش مهاجم فيورنتينا، بالإضافة لإمكانية تمديد إعارة ألفارو موراتا من أتلتيكو مدريد.
عرض جديد لشراء آرسنال
صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت أن رجل الأعمال الأمريكي دانيل إيك سيتقدم بعرض جديد من أجل شراء آرسنال من مالكه الحالي ستان كرونكي.
العرض الأول وصلت قيمته 1.8 مليار جنيه استرليني، ولكن من المقرر أن تزيد قيمة العرض الثاني عن 2 مليار استرليني.