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أخبار الانتقالات | هدف جديد لبرشلونة وحكيمي يجاور نجم عربي في الدوري الإنجليزي

أخبار الانتقالات اليوم 9 يونيو 2021 لفرق برشلونة وريال مدريد وليفربول ويوفنتوس وكبار أوروبا

محدث
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Hakimi
Getty

خليفة سانتو

2021-06-09T09:13:57Z

نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، أعلن أخيرًا عن خليفة مدربه المقال نونو سانتو، وهو برونو لاج ليقود الفريق بداية من الموسم القادم.

 

Bruno Lage Benfica
AA

مصير ديمبيلي

2021-06-09T09:03:29Z

تقارير إسبانية تشير إلى صرامة جوان لابورتا رئيس برشلونة، في التعامل مع ملف الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي.

برشلونة لن ينتظر حتى نهاية عقد اللاعب العام القادم، وطلب منه توضيح موقفه، إما التوقيع على عقد جديد، أو الرحيل هذا الصيف في صفقة تصل قيمتها 50 مليون يورو.

Dembele
Getty

دياز يحسم موقفه

2021-06-09T09:00:21Z

التكهنات مستمرة حول مصير براهيم دياز لاعب ريال مدريد، والفريق الذي سيلعب له الموسم القادم بعد انتهاء إعارته مع ميلان.

النادي الإيطالي يتفاوض مع ريال لضمه بشكل نهائي، ووفقًا لصحيفة "as" الإسبانية فإن اللاعب وضع خيارين فقط أمامه وهما اللعب مع ميلان أو البقاء في ريال.

مهمة البقاء مع ريال هي هدفه وحلمه الأول، ولكنها متوقفة بشكل كبير على موقف كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق تجاهه، واقتناع الإيطالي بالإضافة التي من الممكن أن يقدمها دياز لفريقه.

Brahim Diaz AC Milan 2020-21
Getty Images

صدمة يوفنتوس

2021-06-09T08:56:25Z

أوربانو كايرو رئيس تورينو، كشف عن صدمة لنظيره يوفنتوس، مؤكدًا استحالة انتقال مهاجم الفريق أندريا بيلوتي إلى السيدة العجوز.

وقال كايرو لصحيفة "توتو سبورت:"يوفنتوس وبيلوتي؟ لم يتحدث معي أي شخص منهم حول هذه الصفقة، ولكن حتى لو قاموا بذلك، الصفقة لن تحدث، نحن لا نمزح هنا".

Andrea Belotti Torino Serie A
Getty

بقاء لينجارد

2021-06-09T08:54:55Z

نادي وست هام يطمح في الحفاظ على خدمات جيسي لينجارد بصفوفه، بعد انتهاء إعارته مع الفريق من مانشستر يونايتد.

صحيفة "ذا صن" البريطانية، أكدت أن المدرب ديفيد مويس سيدخل في مفاوضات مكثفة الأسابيع القليلة القادمة لحسم الصفقة.

Jesse Lingard West Ham United
Getty Images

العد التنازلي لسانشو

2021-06-09T08:52:38Z

التكهنات مستمرة حول جادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند، ورغبة مانشستر يونايتد المستمرة في الحصول على خدماته.

صحيفة "بيلد" الألمانية، أكدت ترحيب دورتموند بالتخلي عن اللاعب، في حالة وصول أي عرض لا يقل عن 93 مليون يورو قبل نهاية شهر يوليو القادم.

Jadon Sancho
Getty Images

برشلونة يريد ستيرلينج

2021-06-09T08:29:11Z

صحيفة "سبورت" الإسبانية، كشفت عن إمكانية تحرك برشلونة نحو الجناح الإنجليزي رحيم ستيرلينج خلال هذا الصيف لتدعيم الجناح.

صاحب الـ26 سنة فرصة رحيله عن سيتي تبدو قوية، ولكن على برشلونة بيع بعض اللاعبين من أجل توفير الأموال اللازمة لضمه.

Euro 2020 Top 100 Raheem Sterling
Getty Images

صفقة صادمة

2021-06-09T08:27:41Z

تقارير قادمة من إسبانيا، تؤكد احتمالية حدوث صفقة تبادلية غير متوقعة بين مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد.

صحيفة "as" الإسبانية، أكدت أن أتلتيكو يريد استغلال رغبة برناردو سيلفا في الرحيل عن سيتي، عن طريق القيام بعرض لاعبه ساؤول نيجويز في صفقة تبادلية مع نظيره الإنجليزي.

Bernardo Silva Saul Niguez
Getty/Goal

صراع على حكيمي

2021-06-09T08:25:04Z

الصحفي الإيطالي جانلوكا دي مارزيو، كشف عن مفاجأة قد تنقل أشرف حكيمي من إنتر لمجاورة مواطنه المغربي حكيم زياش في تشيلسي.

النادي الإنجليزي تقدم بعرض قيمته 60 مليون يورو للتعاقد مع حكيمي، وهي نفس القيمة التي عرضها باريس سان جيرمان على إنتر لضم اللاعب.

البلوز أبدوا استعدادهم كذلك لعرض بعض اللاعبين في صفقة تبادلية من أجل تسهيل انتقال حكيمي للفريق.

Achraf Hakimi Inter 2020-21
Getty Images

جيسوس على رادار يوفنتوس

2021-06-09T08:22:06Z

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أكدت اهتمام يوفنتوس بالتعاقد مع جابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي خلال هذا الصيف.

المدرب ماسيميليانو أليجري، وضع صاحب الـ24 سنة كأحد أهم أهدافه، من أجل تدعيم هجوم الفريق خلال الموسم القادم.

أليجري يستهدف أيضًا كل من ماورو إيكاردي لاعب باريس سان جيرمان، ودوسان فلاهوفيتش مهاجم فيورنتينا، بالإضافة لإمكانية تمديد إعارة ألفارو موراتا من أتلتيكو مدريد.

Gabriel Jesus Man City 2020-21
Getty Images

عرض جديد لشراء آرسنال

2021-06-09T08:20:14Z

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت أن رجل الأعمال الأمريكي دانيل إيك سيتقدم بعرض جديد من أجل شراء آرسنال من مالكه الحالي ستان كرونكي.

العرض الأول وصلت قيمته 1.8 مليار جنيه استرليني، ولكن من المقرر أن تزيد قيمة العرض الثاني عن 2 مليار استرليني.

Daniel Ek Spotify Stan Kroenke Arsenal
Getty/Goal composite