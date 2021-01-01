أخبار الانتقالات: هالاند يريد ريال مدريد وباريس يستهدف هدف برشلونة

سيكون ماثيو هوب مهاجم شالكة، موضع صراع مرتقب ومنتظر بين ليفربول وتوتنهام، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب موقع ترانسفير ماركت، فإن اللاعب صاحب الـ 20 عامًا، والذي ينتهي عقده مع شالكة في 2023، مطلوب بقوة من أندية البريميرليج.

وظهر هوب هذا الموسم في 15 مباراة مع فريقه بالدوري الألماني، نجح خلالهم في تسجيل خمسة اهداف.