أخبار الانتقالات: نيمار يعرض نفسه على برشلونة وأوديجارد يغادر ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن مارتن أوديجارد قد اتخذ قراره بالرحيل عن ريال مدريد بصورة نهائية بمجرد نهاية إعارته مع آرسنال هذا الموسم.

ويبرز الدوري الإنجليزي الممتاز كالوجهة الأبرز للدولي النرويجي بعد تألقه مع آرسنال، وسط اهتمام ليفربول وتشيلسي.