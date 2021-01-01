أخبار الانتقالات | نشاط مورينيو وصفقة برشلونة وبديل زياش في تشيلسي

حدد نادي ميلان الإيطالي مهاجم شتوتجارت ساشا كالايدجيتش كهدف له وفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" من أجل تدعيم الفريق.

الروسونيري التقى بالفعل مع وكيل اللاعب البالغ من العمر 23 سنة حول صفقة محتملة، حيث يعتبر اللاعب من أهم المواهب في ألمانيا، حيث سجل 16 هدفًا في 33 مباراة بالدوري الألماني الموسم الماضي.