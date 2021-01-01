أخبار الانتقالات | نجم برشلونة مطلوب في إيطاليا، وصفقة خيالية لميلان

ليفربول يوافق على بيع شاكيري لنادي ليون
وافق نادي ليفربول على بيع شيردان شاكيري إلى ليون في الصيف الجاري
وسوف تكلف الصفقة 9.5 مليون إسترليني
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وبحسب صحيفة "كوريري" فإنّ نابولي يراقب موقف اللاعب ويتواصل معه لتدعيم صفوف الفريق.
بينما كشفت "آس" الإسبانية أنّ وكيل أعماله عرض اللاعب على نادي فيورنتينا
مانشستر سيتي يطلب 52 مليون يورو لبيع نجمه إلى ميلان
كشفت صحيفة "ديلي ستار" أنّ مانشستر سيتي عرض بيرناردو سيلفا على إدارة ميلان
وطلب السيتزنس إعارة اللاعب مقابل 18 مليون يورو مع إلزامية الشراء مقابل 30 مليون يورو مما يعني حصول النادي الإنجليزي على 52 مليون يورو
رودريجيز إلى نيوكاسل؟
ذكر موقع "Fiches" أن خاميس رودريجيز قد يترك إيفرتون نحو نيوكاسل في الأيام المقبلة.
ويخرج اللاعب تماماً من حسابات رافا بينيتيز، مدرب إيفرتون، وقالت التقارير إن إيفرتون يبحث التخلص منه، وتم ربطه في التقرير بنيوكاسل.
سولشاير: بوجبا مستمر معنا
أكد أولي جونار سولشاير على هامش مؤتمر لقاء ساوثامبتون ومانشستر يونايتد أن ناديه لن يبيع بول بوجبا.
وأكد النرويجي وجود مفاوضات بين ناديه ولاعبه لتمديد عقده، واستبعد فرضية بيعه في الأيام المقبلة من الميركاتو.
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بيليجري على أعتاب ميلان
أوضح "فابريزيو رومانو" أن ميلان قريب من ضم بييترو بيليجري في الساعات المقبلة من صفوف موناكو.
وقال الصحفي الإيطالي إن بيليجري سينضم على سبيل الإعارة مقابل مليون يورو، وأحقية شراء قد تصبح إلزامية تحت بعض البنود مقابل ستة ملايين.
سيتي يضع سقفاً لمفاوضات كين
بحسب "ميرور"، لا يريد سيتي تخطي حاجز 160 مليون يورو تقريباً لضم هاري كين من صفوف توتنهام.
وجاء في التقرير أن مانشستر حتى الآن لم يرفع حتى عرضه الأولى الذي بلغ 120 مليون يورو لضم الهداف الإنجليزي.
بيكهام يحاول إقناع ميسي
أوضحت "ميرور" أن النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام يعمل على إقناع ليونيل ميسي باللعب مع فريقه إنتر ميامي.
ويدخل بيكهام في ملكية الفريق الأمريكي، وبحسب التقرير، يريد أن ينتقل الأرجنتيني لصفوفه عقب فترته مع باريس سان جيرمان. المزيد من التفاصيل هنا