أخبار الانتقالات: ميلان يريد خطف صفقة اليونايتد ولويز مستمر مع آرسنال!

لاعب كبير أثار إعجاب أرتيتا

من المقرر أن يحصل دافيد لويز على تمديد جديد في آرسنال من أجل المساعدة في الصلابة الدفاعية، بحسب صحيفة إندبندنت.

البرازيلي حاليًا في صفقة تنتهي في نهاية الموسم، حيث يقدم الجانرز عادةً صفقات قصيرة الأجل فقط للاعبين الكبار الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا.

لكن آداء لويز أثار إعجاب المدير الفني، الذي سيتطلع إلى استمراره في موسم 2021-22 على استاد الإمارات.