أخبار الانتقالات: ميلان يريد خطف صفقة اليونايتد ولويز مستمر مع آرسنال!

آرسنال في الطريق للتجديد مع دافيد لويز
لاعب كبير أثار إعجاب أرتيتا
من المقرر أن يحصل دافيد لويز على تمديد جديد في آرسنال من أجل المساعدة في الصلابة الدفاعية، بحسب صحيفة إندبندنت.
البرازيلي حاليًا في صفقة تنتهي في نهاية الموسم، حيث يقدم الجانرز عادةً صفقات قصيرة الأجل فقط للاعبين الكبار الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا.
لكن آداء لويز أثار إعجاب المدير الفني، الذي سيتطلع إلى استمراره في موسم 2021-22 على استاد الإمارات.
لاعب إنتر على أعتاب بازل
أفاد دي مارزيو أن لاعب إنتر الشاب داريان ماليز قريب من الانتقال إلى بازل.
يغلق سوق الانتقالات الشتوية في سويسرا يوم الإثنين، ومن المتوقع أن يكمل اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا الصفقة بعد أن ظهر مرة واحدة فقط على سبيل الإعارة مع جنوة.
ميلان يحاول خطف صفقة مانشستر يونايتد!
يراقب النادي الإيطالي هدف الشياطين الحمر
يبحث ميلان عن خيارات لتعويض أليسيو رومانيولي في الدفاع.
وفقًا لـ كالتشيو ميركاتو، فإنهم ينظرون بشكل أساسي إلى نادي لانس، حيث لفت انتباههم لويك بادي وفاكوندو ميدينا.
تم ربط ميدينا مع مانشستر يونايتد في يناير ويعتقد أنهم سيجددون اهتمامهم في الصيف.
ديمبيلي لا يراعي الأزمة المالية.. 5 ملايين يورو سيدفعها برشلونة بسببه!
كلف عثمان ديمبيلي برشلونة 5 ملايين يورو إضافية في نهاية هذا الأسبوع، حيث تم تفعيل البند الأخير في العقد الذي تم إبرامه مع بوروسيا دورتموند في عام 2017.
ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن لعبه مباراته رقم 100 للنادي ضد ألافيس قد فعل هذا البند.
سباق إيطالي بين يوفنتوس وروما لضم ميليك
وفقًا لـ كالتشيو ميركاتو، يتم تتبع أركاديوش ميليك عن كثب من قبل العديد من الأندية الأوروبية الكبرى.
يوفنتوس وروما هم الأقرب لضم اللاعب المُتألق في مارسيليا، على سبيل الإعارة في الدوري الفرنسي.
ريال مدريد يستعد لدعم صفوفه الدفاعية!
يُقال إن ريال مدريد حريص على التعاقد مع جول كوندي مع تزايد خطر خسارة كل من رافاييل فاران وسيرخيو راموس، عبر حسب ذا صن.
يعد اللوس بلانكوس أحد المرشحين الرئيسيين لمدافع إشبيلية، وكذلك مانشستر يونايتد من المهتمين بضم اللاعب.
ولكن مع احتمال استعداد كل من فاران وراموس لإنهاء مسيرتهما في العاصمة الإسبانية، فإن النادي الملكي سيجعل هذه الصفقة الرئيسية.
قائمة اهتمامات بايرن ميونخ.. كامافينجا أبرزهم!
Bayern tick off their transfer-list. Defense: Dayot Upamecano ✅ Omar Richards ✅ Next names: ❎ rightback: Max Aarons @NorwichCityFC— Christian Falk (@cfbayern) February 14, 2021
❎ midfield: Florian Neuhaus @borussia, Eduardo Camavinga @staderennais, Lucien Agoume #SpeziaCalcio
لامبارد لم يرحل كليًا عن تشيلسي!
سيبقى المدرب السابق في قائمة رواتب البلوز حتى يوليو
يواصل فرانك لامبارد تلقي راتبه البالغ 75 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا من تشيلسي على الرغم من إعفائه من مهامه، بحسب صحيفة ذا صن.
يحق للمدير السابق الحصول على أجره حتى شهر يوليو، إلا إذا اختار تولي قيادة فريق آخر قبل ذلك التاريخ.
"مانشستر سيتي هو المكان المثالي لميسي"!
حث بابلو زاباليتا زميله الدولي السابق ليونيل ميسي على التفكير في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي.
و قال زاباليتا لصحيفة ذا ميرور "إذا قرر ليونيل ميسي ترك برشلونة وأراد اللعب في أفضل دوري، فعليه تجربة الدوري الإنجليزي الممتاز، إنه شيء سيثير اهتمامه، لأن كل لاعب أعرفه يسألني دائمًا عن شكل الدوري الإنجليزي الممتاز، ومانشستر سيتي يوفر كل الظروف المثالية له".
عكس المتوقع.. بيريز يفاجئ الجميع بشأن راموس
نجح رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز في تهدئة الأجواء المتوترة مع سيرخيو راموس بشأن مستقبل القائد المخضرم، حسب شبكة ABC.
سينتهي عقد راموس في يونيو، ويقال إنه يفكر في مغادرة البرنابيو لأن المحادثات بشأن التمديد لم تحقق تقدمًا يذكر.
لكن على ما يبدو أن بيريز قد تعلم الدرس بعد تفريطه في الهداف التاريخي للفريق كريستيانو رونالدو.