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أخبار الانتقالات | موهبة برشلونة تقترب من الرحيل، وكامافينجا ليس أولوية

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، 10 يوليو، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، ليفربول، وفرق أوروبا

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Joan Laporta Ronald Koeman Barcelona
FC Barcelona

لاعب جديد يقترب من مغادرة برشلونة

2021-07-10T20:16:52Z

أكدت صحيفة سبورت أنّ مونشو، لاعب الرديف، قريب من الانضمام لصفوف غرناطة خلال سوق الانتقالات المقبلة

مانشستر يونايتد لا يضع كامافينجا أولوية

2021-07-10T20:15:17Z

كشفت صحيفة "مانشستر إيفينينج" أنّ الشياطين الحمر لا يضعون إدوارد كامافينجا أولوية في الصيف الجاري.

ولن يدفع النادي الإنجليزي نحو إتمام الصفقة ولكن إن سارت المفاوضات بسلاسة فسوف يضم اللاعب

إيفرتون يدرس التعاقد مع موهبة هولندا

2021-07-10T20:13:16Z

يخطط نادي إيفرتون لإتمام التعاقد مع دينزل دومفريس من أيندهوفن بعد تألقه مع هولندا في يورو 2021

رسمياً | آرسنال يضم تافاريس

2021-07-10T09:38:58Z

أعلن آرسنال عن أحدث صفقاته بالتعاقد مع نونو تافاريس من بنفيكا.

اللاعب الشاب ينضم بعد مفاوضات مكثفة في الأيام الماضية بين النادي الإنجليزي ونظيره البرتغالي.

 

رسمياً | ألينيا إلى خيتافي

2021-07-10T08:29:21Z

التفاصيل من هنا

ميلان يقترب من دياز

2021-07-10T07:08:06Z

ذكرت "توتوسبورت" أن ميلان قريب من الاتفاق مع ريال مدريد بخصوص براهيم دياز.

اللاعب سيعود إلى ميلان على سبيل الإعارة مقابل ثلاثة ملايين، وحق شراء مقابل 27 مليون يورو.

ماكسي جوميز يرفض مغادرة فالنسيا

2021-07-10T06:56:38Z

رفض ماكسي جوميز مغادرة ناديه فالنسيا وأكد عزمه على البقاء ومساعدة الفريق في الموسم المقبل رغم التقارير التي أشارت إلى العكس.

اللاعب في حوار مع جريدة بالأوروجواي أكد الاستمرار مع الخفافيش رغم تقارير قالت إن فالنسيا يريد بيعه مع جونسالو جيديش لتوفير سيولة مادية.

وولفز يضم آيت نوري نهائياً

2021-07-10T06:54:37Z

بحسب "موندو" قرر وولفرهامبتون التعاقد مع ريان آيت نوري بشكل نهائي خلال الميركاتو الصيفي.

اللاعب سينضم من أنجيه مقابل 11 مليون يورو تقريباً بحسب التقرير.

جريزمان قد يعود لأتلتيكو

2021-07-10T06:51:34Z

قالت "موندو" إن هناك تفكير في برشلونة وأتلتيكو مدريد بعقد صفقة تبادلية هذا الصيف.

الصفقة ستكون بتبادل الثنائي أنطوان جريزمان وساؤول، ما سيعود بالمكسب الاقتصادي والفني على كلا الفريقين.

صلاح ضمن المرشحين لتدعيم ريال مدريد

2021-07-10T06:50:57Z

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أندية الليجا تساعد برشلونة للإبقاء على ميسي

2021-07-10T06:49:24Z

قال "إل ترانزيستور" إن مجموعة من أندية الليجا عرضت على برشلونة المساهمة في الإبقاء على ليونيل ميسي مع الفريق.

ولم يكشف التقرير عن هوية الأندية التي ستساعد ميسي للحفاظ على النجم الأرجنتيني ضمن صفوفه. المزيد من التفاصيل هنا.

إنتر قريب من بيع لاعبين

2021-07-10T06:47:53Z

بحسب "سكاي"، أصبح جواو ماريو على أعتاب الانتقال لصفوف بنفيكا من إنتر بعد إتمام الاتفاق بين الناديين.

إنتر قريب أيضاً من إعارة البرازيلي دالبرت لصفوف طرابزون التركي مع إلزامية شراء مقابل قرابة سبعة ملايين يورو.

ماتيوس ينتقل لبالميراس

2021-07-10T06:46:25Z

وقع البرازيلي ماتيوس مع بالميراس رسمياً بالساعات الماضية عقب انتهاء عقده في برشلونة.

متوسط الميدان كان خارج الحسابات في برشلونة، ولذا وقع فسخ عقده.

تشيلسي يتخلص من زياش لضم هالاند

2021-07-10T06:44:30Z

أوضح تقرير في "فوتبول لندن" أن تشيلسي يريد بيع مجموعة من لاعبيه لتوفير سيولة تساعده في ضم إرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند.

اللاعبون المرشحون للبيع هم حكيم زياش، تيمويه باكايوكو، وتامي أبراهام، بالإضافة لأوليفييه جيرو القريب من ميلان.