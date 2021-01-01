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أخبار الانتقالات: مولر منفتح للرحيل عن بايرن ميونخ وليفربول يقترب من نجم لايبزيج

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الإثنين 29 مارس 2021 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات 2021؟

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Ibrahima Konate RB Leipzig 2020-21
Getty Images

ريال مدريد قد يضحي بـ6 نجوم من أجل تدعيم صفقات الميركاتو القادم

2021-03-29T10:33:01Z

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن ريال مدريد قد يبيع ستة لاعبين هذا الصيف في محاولة للسيطرة على الخسائر الناتجة بسبب فيروس كورونا، وكذلك تجديد ملعب سانتيجو برنابيو الذي يأخذ أموالًا هائلة من النادي.

يريد الملكي التوقيع مع إيرلينج هالاند من دورتموند وكيليان مبابي من باريس سان جيرمان، وقد يكونون على استعداد لتقديم مثل هذه التضحيات لإكمال هذه الصفقات.

سباق بين توتنهام وليستر من أجل مهاجم شاب

2021-03-29T10:32:44Z

يتنافس توتنهام وليستر سيتي على اللاعب الشاب وحيد فغير الذي يلعب لصالح نادي فايله الدنماركي - وفقًا لصحيفة ذا صن.

لقد قدم الثعالب بالفعل عرضًا بقيمة مليون جنيه إسترليني لشراء اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا، ويخطط توتنهام الآن لعرضه الخاص لخطف اللاعب.

قد يواجه ناديا الدوري الإنجليزي الممتاز منافسة من العملاق الهولندي أياكس، الذي يراقب اللاعب هو الأخر.

صفقة قوية تقترب من ليفربول

2021-03-29T10:32:25Z

الريدز يقترب من نجم لايبزيج

ليفربول يجري محادثات متقدمة للتعاقد مع مدافع لايبزيج إبراهيما كوناتي - وفقا لأتلتيك.

يعمل الريدز بجد لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة للاعب البالغ من العمر 21 عامًا، والذي لديه شرط جزائي بقيمة 40 مليون يورو (34 مليون جنيه إسترليني / 47 مليون دولار).

اضطر يورجن كلوب إلى التعامل مع أزمة الإصابات اللدفاعية في 2020-21، وسيمنحه وصول كوناتي خيارًا إضافيًا ثمينًا في الدفاع.

ألابا على أعتاب ريال مدريد

2021-03-29T10:31:59Z

مولر مستعد للرحيل عن بايرن ميونخ!

2021-03-29T10:31:37Z

اعترف توماس مولر بأنه منفتح على اتباع طريق تياجو ألكانتارا للخروج من أليانز أرينا، وأصر على أنه "غير ثابت" أمام بايرن ميونخ.

بدأ مولر مسيرته الاحترافية في بايرن في عام 2008، ومنذ ذلك الحين ساعد النادي على تحقيق نجاح كبير في ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

لا يزال اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا عضوًا رئيسيًا في الفريق، لكنه لا يستبعد انتقاله في المستقبل القريب، مستشهداً بانتقال تياجو إلى ليفربول عام 2020 كدليل على عدم ارتباط أي شخص بالنادي دون قيد أو شرط.

ميلان يستعد لدفع الكثير مقابل لاعب تشيلسي

2021-03-29T10:31:21Z

حسب تودو فيشاجيس، فإن ميلان قررر أنه سيتعين عليهم دفع رسوم أعلى مما كان مأمولًا من أجل تأكيد الاستيلاء على فيكايو توموري من تشيلسي.

كان لاعب البلوز المعار بمثابة ركن أساسي في تشكيلة العملاق الإيطالي هذا العام ، بعد أن انتقل على سبيل الإعارة من ستامفورد بريدج إلى سان سيرو.

دورتموند كاد يتعاقد مع مبابي!

2021-03-29T10:31:01Z

كشف سفين ميسلينتات أن بوروسيا دورتموند كاد يتعاقد مع كيليان مبابي مجانًا في 2016.

سرعان ما أصبح مبابي أحد أكثر المواهب المرغوبة في كرة القدم الأوروبية، بعد ظهوره الأول مع فريق موناكو في ديسمبر 2015.

بحلول نهاية موسمه الأول، أبدت مجموعة كاملة من الأندية الكبرى اهتمامًا بالفرنسي، حيث ادعى ميسلينتات الآن أن دورتموند كان قريب من اتمام الصفقة.

مانشستر يونايتد يحاول ضم ديمبيلي

2021-03-28T15:43:33Z

أكدت صحيفة "سبورت" أن إدارة مانشستر يونايتد لا تزال مهتمة بالتعاقد مع عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة رغم صعوبة الصفقة.

وأفادت تقارير الصحيفة الكتالونية أن يونايتد تزايد اهتمامه أكثر بديمبيلي بعد التألق في الآونة الأخيرة بكامب نو، وسيبذل الغالي والنفيس لجلبه إلى أولد ترافورد الصيف المقبل.

هاري كين يثير الشكوك حول مستقبله في توتنهام: لا أعرف!

2021-03-28T15:41:29Z

أكد هاري كين نجم فريق توتنهام أن الحديث عن مستقبله في صفوف الفريق اللندني هو أمر في غاية الصعوبة بالوقت الحالي.

وقال كين: "أعتقد أن ذلك السؤال من الصعب الإجابة عليه في الوقت الحالي، ومن الهام أن أضع كل تركيزي على مباريات إنجلترا المقبلة، بعد ذلك على ما تبقى من لقاءات توتنهام وبطولة كأس الأمم الأوروبية".