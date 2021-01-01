أخبار الانتقالات: مولر منفتح للرحيل عن بايرن ميونخ وليفربول يقترب من نجم لايبزيج

اعترف توماس مولر بأنه منفتح على اتباع طريق تياجو ألكانتارا للخروج من أليانز أرينا، وأصر على أنه "غير ثابت" أمام بايرن ميونخ.

بدأ مولر مسيرته الاحترافية في بايرن في عام 2008، ومنذ ذلك الحين ساعد النادي على تحقيق نجاح كبير في ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

لا يزال اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا عضوًا رئيسيًا في الفريق، لكنه لا يستبعد انتقاله في المستقبل القريب، مستشهداً بانتقال تياجو إلى ليفربول عام 2020 كدليل على عدم ارتباط أي شخص بالنادي دون قيد أو شرط.