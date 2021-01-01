أخبار الانتقالات | تشيلسي يجدد عقد توخيل وموقف ريال مدريد من ريتشارليسون

رسميًا: تشيلسي يجدد عقد توماس توخيل
أعلن تشيلسي بصورة رسمية عن تجديد عقد مدربه توماس توخيل حتى صيف 2024.
المدرب الألماني وصل إلى البلوز في يناير الماضي خلفًا لفرانك لامبارد ونجح في قيادة الفريق اللندني للتتويج بدوري أبطال أوروبا.
مانشستر يونايتد واثق من ضم سانشو
"أتلتيك" قالت إن مساعي مانشستر يونايتد لضم جادون سانشو جادة هذا الصيف أيضاً عقب محاولته الفاشلة الصيف الماضي.
التقرير أوضح أن يونايتد يشعر مسؤولوه بالثقة لإتمام الصفقة بنجاح هذه المرة في ظل تخفيض بوروسيا دورتموند لمطالبه المالية.
آرسنال يفكر في المزراوي
بحسب "إستاديو ديبورتيفو"، يريد آرسنال التعاقد مع نجم أياكس نصير مزراوي في ميركاتو الصيف الجاري.
النادي الإنجليزي يفكر في مزراوي بحسب التقرير ليكون خليفة هيكتور بيليرين الذي ينتهي عقده هذا الصيف مع المدفعجية.
صراع بين برشلونة ويونايتد على مورينو
تحدث موقع "Fichajes" عن وجود اهتمام من برشلونة ومانشستر يونايتد بضم جيرارد مورينو، مهاجم فياريال.
اللاعب سجل 30 هدفاً مع الغواصات الصفراء بكل البطولات الموسم الماضي ويتواجد حالياً مع إسبانيا في التشكيل الذي سيخوض أمم أوروبا.
كي يؤجل قراره
بحسب "ستاندارد"، أجّل هاري كين قراره بخصوص الاستمرار مع توتنهام أو الرحيل لفريق جديد حتى بعد أمم أوروبا.
النجم الإنجليزي لمح لإمكانية الانتقال لفريق جديد الموسم المقبل وتم ربطه بقوة بمانشستر سيتي.
ليفربول يفاوض أليسون
أوضحت "بي بي سي" أن ليفربول بدأ مفاوضاته مع حارسه أليسون بيكر من أجل تمديد عقده.
الحارس عقده مع الفريق يمتد حتى 2024 ولكن ليفربول يريد تأمين موقفه مبكراً.
سانشيز بين البقاء في إنتر وإشبيلية
أوضحت "لاجازيتا" أن أليكسيس سانشيز يرحب بالبقاء في إنتر والتفاوض على تخفيض راتبه بداية من الموسم المقبل.
في المقابل، "سبورت" قالت إن في حالة عدم إتمام المفاوضات بين الطرفين، إشبيلية قد يتحرك لضم النجم التشيلي لصفوفه.
إنتر يطارد إيمرسون
"لاجازيتا" أكدت أن إنتر تقدم بعرض رسمي لنظيره تشيلسي من أجل التعاقد مع الدولي الإيطالي إيمرسون بالمييري.
اللاعب خارج حسابات البلوز ويطلب الأخير مبلغ يقارب 20 مليون يورو لبيعه بحسب التقارير.
الكشف عن موقف ريال مدريد من ريتشارليسون
أوضح موقع "ليفربول إيكو" أن إيفرتون ليس مستعداً للتفريط في نجمه البرازيلي ريتشارليسون مهما كانت العروض المقدمة.
الأنباء في إنجلترا رشحت البرازيلي الشاب للحاق بمدربه السابق في إيفرتون كارلو أنشيلوتي بريال مدريد بعد عودة الأخير للنادي الملكي.