أخبار الانتقالات: موريبا يشعل أزمة بين ريال مدريد وبرشلونة وميلان يُنهي صفقتين

اتفقت الصحف الإنجليزية على أن رافاييل فاران بات قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف.

الاتفاق بين المانيو وريال مدريد بات وشيكًا، ويتوقع أن تكون كلفة صفقته هو وكيفن تريبيير في حدود 94 مليون جنيه استرليني.