أخبار الانتقالات | موراتا يمد فترة الإعارة مع يوفنتوس لموسم إضافي

بالرغم من انتشار أنباء عن رغبة النادي في التخلص من رحيم ستيرلينج في الأسابيع الماضية، كشفت تقارير اليوم عن مفاوضات الإدارة مع اللاعب لتجديد عقده.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "تيليجراف"، والتي أكدت أن المفاوضات سيتم التركيز عليها بشكل أكبر بعد بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.