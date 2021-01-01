أخبار الانتقالات | مهاجم ريال مدريد يقترب من الرحيل، وبرشلونة يراقب هدفًا

أكدت "كالتشيو ميركاتو" أنّ دي ليخت يبحث عن الرحيل عن يوفنتوس مستغلًا وجود اهتمام من مانشستر سيتي وتشيلسي بضمه.

ولن يقبل يوفنتوس التخلي عن اللاعب سوى بعد تفعيل الشرط الجزائي مقابل 150 مليون يورو