مدونة حية

أخبار الانتقالات | مهاجم ريال مدريد يقترب من الرحيل، وبرشلونة يراقب هدفًا

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 16 أكتوبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

محدث
التعليقات (0)
Carlo Ancelotti
Getty

برشلونة يترقب موقف سانيش

2021-10-16T20:52:32Z

يترقب نادي برشلونة موقف ريناتو سانيش، لاعب ليل المصاب، وسوف يحاول التعاقد معه في يناير.

اللاعب كان قريبًا من الرحيل عن ليل في الصيف لكن الإصابة أجلت مغادرته

دي ليخت يبحث عن فريق جديد

2021-10-16T20:50:51Z

أكدت "كالتشيو ميركاتو" أنّ دي ليخت يبحث عن الرحيل عن يوفنتوس مستغلًا وجود اهتمام من مانشستر سيتي وتشيلسي بضمه.

ولن يقبل يوفنتوس التخلي عن اللاعب سوى بعد تفعيل الشرط الجزائي مقابل 150 مليون يورو

فالنسيا يطلب لاعب ريال مدريد

2021-10-16T20:48:50Z

كشفت تقارير صحفية رغبة فالنسيا إتمام التعاقد مع ماريانو دياز من ريال مدريد

وقد يتخلص النادي الملكي من اللاعب في يناير بعد خروجه من حسابات أنشيلوتي

مانشستر يونايتد يتابع موهبة أبيردين

2021-10-16T07:04:10Z

أوضحت "صن" أن مانشستر يونايتد في طليعة الأندية المهتمة بموهبة أبيردين كالفين رامساي.

رامساي، 18 عاماً، يلعب كظهير أيمن، وحتى الآن قدم سبع تمريرات حاسمة في 15 مباراة مع فريقه.

روديجر لا يعجبه عرض تشيلسي

2021-10-16T07:02:16Z

ذكرت "سبورت1" الألمانية أن أنطونيو روديجر يعتبر عرض فريقه الحالي تشيلسي للتمديد لا يحترمه.

ويتقاضى روديجر 6.5 مليون يورو سنوياً، ولكن التقرير يقول إنه يريد رفع راتبه ليصل إلى 10 ملايين على الأقل.

مانشستر يحدد بديل بوجبا

2021-10-16T07:00:17Z

قالت "ESPN" إن مانشستر يونايتد حدد أوريليين تشواميني، متوسط ميدان موناكو، ليكون معوضاً لبول بوجبا حال رحيله.

الدولي الفرنسي الشاب محط اهتمام عديد الأندية في أوروبا بحسب التقرير، وليس فقط مانشستر يونايتد.

بوجبا يقترب من ريال مدريد

2021-10-16T06:59:20Z

ذكرت "ABC" أن ريال مدريد مستعد لعرض راتب يبلغ 14 مليون يورو لإغراء بول بوجبا.

ويعمل الملكي بحسب التقرير على ضمان ضم الفرنسي الصيف المقبل عقب انتهاء عقده في مانشستر يونايتد.

ماريانو يرفض مغادرة مدريد

2021-10-16T06:58:22Z

اقرأ هنا

روما مهتم بضم بوتش

2021-10-16T06:57:51Z

التفاصيل من هنا

رئيس جلطة سراي يكشف كواليس بقاء مصطفى محمد

2021-10-16T06:57:25Z

طالع هنا

ألفيش يعرض نفسه على برشلونة

2021-10-16T06:55:27Z

ذكر "Onze" أن داني ألفيش قام بعرض نفسه على ناديه السابق برشلونة للانضمام لصفوفه بداية من يناير المقبل.

وذكر التقرير أن ألفيش لا يمانع اللعب مقابل راتب مخفض، وذلك بسبب رغبته في اللعب من جديد للبلوجرانا، والذي بحسب التقرير، لا يعتبر ضم البرازيلي مهماً في ظل تعدد الحلول بمركزه.