أخبار الانتقالات | مهاجم جديد في برشلونة ورحيل كوتينيو

يحضر نادي أتلتيكو مدريد لعرض من أجل التعاقد مع مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط إنتر بعد نهاية عقده في يونيو القادم.

موقع "Fichajes" الإسباني أكد أن النادي الإسباني في مفاوضات مستمرة لإقناع اللاعب بعدم التجديد مع ناديه والتوقيع بالمجان.