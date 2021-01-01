أخبار الانتقالات: مهاجم ايندهوفن على رادار ليفربول وبرشلونة يريد لوكاكو

ميسي سيوقع على عقد جديد مع برشلونة!
كشف نجم برشلونة السابق ريفالدو، أن ليونيل ميسي أسطورة الفريق الكتالوني الحالي، على وشك أن يجدد عقده مع فريقه في الفترة المقبلة.
وينتهي عقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي، ومسألة تجديد عقده تشغل بال كل محبي الفريق الكتالوني، إلا أن ريفالدو أعلن أن رحلة ميسي مع برشلونة ستسمر.
ونقلت صحيفة صن الإنجليزية، تصريحات للاعب البرازيلي أوضح من خلالها أن ميسي اتفق مع الإدارة الجديدة للفريق، برئاسة لابورتا على تجديد عقده وأنه مستمر مع الفريق.
برشلونة يستهدف ضم أندريا سيلفا
دخل أندريا سيلفا، مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، دائرة اهتمام برشلونة لبحث إمكانية التعاقد معه في الصيف المقبل.
وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن برشلونة مستعد للتعاقد مع المهاجم البرتغالي، ولكن ما قد يعطل الصفقة هو المقابل المادي المتوقع أن يصل إلى 40 مليون يورو.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه في حال تعثر برشلونة في التعاقد مع سيلفا، قد يتجه إلى التعاقد مع ممفيس ديباي نجم ليون الفرنسي الحالي، في صفقة انتقال حر الصيف المقبل.
ميلان يبدأ مفاوضات تجديد عقد متوسط ميدانه
كشفت تقارير صحفية، أن إدارة نادي ميلان، دخلت في مفاوضات مع فرانك كيسي متوسط ميدان الفريق، لتجديد عقده بعد المستوى الذي قدمه في الفترة الماضية.
وبحسب صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، فإن ميلان بدأ المحادثات مع اللاعب ووكيل أعماله، خاصة أن عقده سينتهي في صيف 2022، وشددت صحيفة على أن إدارة الروسونيري ستوافق على تعديل عقد اللاعب صاحب الـ 24 عامًا.
وشارك كيسي هذا الموسم في 27 مباراة مع فريقه بالدوري الإيطالي، نجح خلالهم في تسجيل سبعة أهداف.
مهاجم ايندهوفن على رادار ليفربول
أوضحت تقارير صحفية، أن دونييل مالين مهاجم ايندهوفن الهولندي، دخل على رادار ليفربول الإنجليزي، تمهيدًا للتعاقد معه في الصيف المقبل.
وبحسب صحيفة جازيتا ديلو سبورت، فإن النادي الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع اللاعب صاحب الـ 22، الذي ينتهي عقده مع فريقه في 2024، وتسعى العديد من الفرق الأوروبية للتعاقد معه وعلى رأسهم ليفربول ويوفنتوس وميلان.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الريدز، هو الفريق الأقرب لحسم الصفقة المتوقع أن تصل إلى 30 مليون يورو.
صراع ثنائي إيطالي لضم أمين غويري من نيس الفرنسي
من المنتظر أن يشهد سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، صراعًا كبيرًا بين يوفنتوس وروما على ضم مهاجم نيس الفرنسي أمين غويري.
وبحسب صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، فإن يوفنتوس وروما مهتمان بالتعاقد مع المهاجم صاحب الـ 21 عامًا، خاصة أن يوفنتوس يتابع اللاعب منذ فترة.
وشددت الصحيفة على أن إدارة روما، معجبة بأمين غويري بعد انطلاقته الرائعة مع نيس منذ وصوله من ليون في العام الماضي.
برشلونة يتخلى عن فكرة ضم مارتينيز ويتابع لوكاكو
أفادت أنباء صحفية، عن رغبة إدارة برشلونة في التعاقد مع روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل، لتدعيم صفوف الفريق الكتالوني.
وبحسب صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، فإن كومان مدرب برشلونة مصمم على التعاقد مع المهاجم البلجيكي في فترة الانتقالات المقبلة، ومن المنتظر أن يدخل البلوجرانا منافسة شرسة مع مانشستر سيتي لضم لوكاكو الذي نجح في تسجيل 25 هدفًا هذا الموسم مع فريقه في كافة المسابقات.
وارتبط برشلونة في الصيف الماضي، بالتعاقد مع لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر، إلا أن إدارة الفريق الإسباني صرفت نظر عن التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني مؤخرًا.
سولشاير يستعد لتوقيع عقدًا جديدًا مع مانشستر يونايتد
كشفت تقارير صحفية، أن أولى جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، يستعد لتوقيع عقدًا مع فريقه بنهاية الموسم.
وبحسب صحيفة تيليجراف الإنجليزية، فإن المدرب النرويجي سيقوم بتجديد عقده مع الشياطين الحمر، حتى لو لم يحقق أي بطولة هذا الموسم.
ويقدم سولشاير مع الشياطين الحمر أداءً مميزًا في الفترة الماضية، ويحتل الفريق المركز الثاني في ترتيب البريميرليج، كما وصل إلى الدور ربع النهائي في الدوري الأوروبي.
ريال مدريد يغلق الباب في وجه آرسنال بشأن أوديجارد
تلقى نادي آرسنال صدمة، بشأن إمكانية التعاقد النهائي مع مارتن أوديجارد، لاعب الفريق الحالي والمعار من ريال مدريد.
وبعد تألق أوديجارد مع آرسنال ودخوله في أجواء الفريق، أرادت الإدارة أن تتعاقد مع اللاعب النرويجي بشكل دائم، إلا أن ريال مدريد أغلق الباب في وجهة الفريق اللندني.
وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن ريال مدريد يرفض التفريط في أوديجارد، فالإدارة تعتبره ضمن خطط النادي طويلة المدى.