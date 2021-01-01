أخبار الانتقالات | مطالب مبابي وصفقة مانشستر الضائعة

أوضحت "ديلي ميل" أن مانشستر يونايتد حاول الصيف الماضي التعاقد مع إدريسا جانا من صفوف باريس سان جيرمان.

وأضاف التقرير أن الصفقة لم تتم بسبب فشل الفريق في التخلص من بعض الأسماء في خط الوسط.