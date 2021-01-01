أخبار الانتقالات: مصير رونالدو وتراجع ميسي في أولويات برشلونة!

كشفت تقارير صحفية اليوم عن شروط مارسيلو بييلسا من أجل الاستمرار في قيادة صفوف ليدز خلال الفترة المقبلة.

المدرب الأرجنتيني طلب بعد رحيل أي لاعب من اللاعبين الأساسيين بالنسبة له، وكذلك يطلب الحصول على خدمات رودريجو دي باول من صفوف أودينيزي.