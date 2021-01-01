أخبار الانتقالات | مصير برونو وصراع بيانيتش

رسمياً | مانشستر يجدد عقد ماتا
أعلن مانشستر يونايتد رسمياً عن تمديد عقد لاعبه الإسباني خوان ماتا.
صانع الألعاب المخضرم انتهى عقده بحلول نهاية يونيو، ولكن توصل لاتفاق لتمديده لموسم إضافي.
سبيرز يصارع يوفنتوس على بيانيتش
جيلمور على أعتاب نوريتش
شوهد بيلي جيلمور، متوسط ميدان تشيلسي، وهو يُجري الفحص الطبي تمهيداً للانضمام لصفوف نوريتش.
اللاعب انضم رسمياً على سبيل الإعارة الموسمية للفريق الصاعد حديثاً للدوري الإنجليزي الممتاز حسبما أعلن الناديين الجمعة.
إيفرتون يدخل سباق وايت
ذكرت "ديلي ميل" أن إيفرتون هو آخر المهتمين بخدمات بن وايت، مدافع برايتون الدولي.
آرسنال عرض قرابة 70 مليون يورو، ولكن إيفرتون مستعد لمعادلة العرض، وإضافة خمسة ملايين إضافية كحوافز.
خاميس يقترب من ميلان
أكدت "أنتينا" التقارير المتداولة بخصوص انتقال خاميس رودريجيز لصفوف ميلان هذا الصيف.
الصفقة ستكون مقابل قرابة 10 مليون يورو، وسببها رغبة الكولومبي بلعب دوري الأبطال الموسم المقبل.
دورتموند يحدد خليفة سانشو
أوضح فابريزيو رومانو أن بوروسيا دورتموند حدد دونيل مالين، لاعب بي إس في إيندهوفن، ليعوض رحيل جادون سانشو.
اللاعب تألق وشارك مع هولندا في أمم أوروبا الحالية وناديه اعترف بإمكانية بيعه.
ميلان يتعثر في صفقة تونالي
أكد "كالتشيو ميركاتو" أن ميلان يواجه صعوبات في إتمام صفقة ضم ساندرو تونالي من بريشيا بصفة نهائية.
ميلان يعرض 10 مليون يورو، ولكن بريشيا يريد 15 مليوناً كما كان الاتفاق الصيف الماضي.
بولونيا يرفض عرض توتنهام لنجمه
أوضحت "سكاي" أن بولونيا رفض العرض الأول من توتنهام لضم مدافعه تاكاهيرو تومياسو.
التقرير قال إن سبيرز عرض 15 مليون يورو، ولكن بولونيا يريد 27 مليون يورو.
مانشستر يتحرك لتأمين برونو فيرنانديش
ذكر فابريزيو رومانو أن أولوية مانشستر يونايتد الحالية هي تجديد عقد نجمه برونو فيرنانديش.
وبحسب التقرير، المفاوضات بدأت بالفعل بين الطرفين وينتظر أن تحدث تطورات خلال الشهر الجاري.