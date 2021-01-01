أخبار الانتقالات | مصطفى محمد إلى فرنسا وسولشاير يفاوض رونالدو

ليون يطلب نجم ساسوولو
قالت "le10 sport" إن ليون آخر المهتمين بخدمات نجم تشيلسي السابق وساسوولو الحالي جيريمي بوجا.
اللاعب الإيفواري الموسم المقبل هو الأخير له في عقده مع النادي الإيطالي، مما قد يدفع الأخير لبيعه بحسب التقرير.
ديباي يربط مصيره بكومان
أوضحت "موندو" أن ممفيس ديباي يرحب بالانتقال إلى صفوف برشلونة في حال استمرار رونالد كومان مدرباً للفريق.
اللاعب الهولندي عقده ينتهي مع ليون بحلول نهاية الموسم الجاري وأكد رسمياً رحيله عن صفوف النادي الفرنسي.
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الانتقالات سبب رحيل نونو عن وولفز
ذكرت "ديلي ميل" أن نونو سانتو غادر وولفرهامبتون بسبب اختلاف وجهات النظر مع إدارة ناديه بخصوص الميركاتو.
وقال التقرير إنه طلب مجموعة من التعاقدات من إدارة الوولفز ولكن الأخيرة أبدت عدم اقتناعها وصعوبة إتمام تلك الصفقات.
ليفربول لم يحسم مصير كاباك
أوضح يورجن كلوب، مدرب ليفربول، في حديثه بالمؤتمر الصحفي للقاء كريستال بالاس أنه لم يحسم بعد مصير التركي أوزان كاباك.
المدافع يلعب على سبيل الإعارة من شالكه حتى نهاية الموسم وشارك في 13 مباراة حتى الآن مع الريدز منذ وصوله يناير الماضي.
كوليبالي قد يغادر نابولي
ذكرت "لاجازيتا" أن نابولي قد يقوم بثورة في صفوفه هذا الصيف ويبيع مجموعة من أبرز لاعبيه وعلى رأسهم كاليدو كوليبالي.
الفريق لن يجدد عقود إلسيد هيساي أو نيكولا ماكسيموفيتش أو إليف إلماس أيضاً، وقد يعرض فابيان رويز المطلوب في ريال وأتلتيكو مدريد كذلك للبيع.