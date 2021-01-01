أخبار الانتقالات | مصطفى محمد إلى فرنسا وسولشاير يفاوض رونالدو

أوضح يورجن كلوب، مدرب ليفربول، في حديثه بالمؤتمر الصحفي للقاء كريستال بالاس أنه لم يحسم بعد مصير التركي أوزان كاباك.

المدافع يلعب على سبيل الإعارة من شالكه حتى نهاية الموسم وشارك في 13 مباراة حتى الآن مع الريدز منذ وصوله يناير الماضي.