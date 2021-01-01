أخبار الانتقالات | مذبحة سيميوني وتفريط ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن لاعب آرسنال بيرند لينو يفكر في الرحيل جديًا عن صفوف الفريق في الصيف القادم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "ديلي ميل"، والتي أكدت أن السبب يعود لتراجع ترتيبه في حراسة مرمى الفريق.