أخبار الانتقالات | مذبحة سيميوني وتفريط ريال مدريد

تحديات باور هورسانقر هنا من أجل المشاركة في تحديات باور هورس والفوز بجوائز قيمة
لينو يستعد لمغادرة آرسنال
كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن لاعب آرسنال بيرند لينو يفكر في الرحيل جديًا عن صفوف الفريق في الصيف القادم.
جاء هذا بحسب ما ذكرت "ديلي ميل"، والتي أكدت أن السبب يعود لتراجع ترتيبه في حراسة مرمى الفريق.
ليمار ضحية صفقة جريزمان
بحسب ما ذكرت تقارير صحفية إسبانية فنادي أتلتيكو مدريد قد يفرط في خدمات لاعبه توماس ليمار في الصيف القادم.
التقارير أكدت أن عودة جريزمان لصفوف أتلتيكو مدريد لعبت دورًا كبيرًا في تلك الخطوة التي من الممكن أن تدخل حيز التنفيذ قريبًا.
شقيق بوجبا يحدد مصيره في مانشستر يونايتد
أكد ماتياس بوجبا شقيق بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد على سعادة نجم الشياطين الحمر في صفوف الفريق.
جاء هذا في تصريحات صحفية قال خلالها: "لم يحدد موقفه بعد بالبقاء أو الرحيل في الصيف، هذا قراره لكنه سعيد في الوقت الحالي".
مذبحة في يناير بأتلتيكو مدريد
كشفت تقارير صحفية اليوم أن دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد يسعى للتخلص من مجموعة من اللاعبين في يناير المقبل.
جاء هذا بحسب ما ذكرت "كالتشيو ميركاتو"، حيث يأتي على رأسهم هيكتور هيريرا وشيمي فرساليكو.
إنتر يستهدف جوسينس
حدد نادي إنتر اللاعب روبين جوسينس كهدف أساسي له في سوق الانتقالات بمجرد فتح نافذة انتقالات يناير.
جاء هذا بحسب ما ذكرت "كالتشيو ميركاتو"، حيث يرى النادي في اللاعب البديل المثالي لإيفان بيريشيتش.
برشلونة لا يزال يريد نجم سيتي
أكدت تقارير صحفية اليوم أن نادي برشلونة لا يزال مهتمًا بالحصول على خدمات اللاعب إيميريك لابورت نجم فريق مانشستر سيتي.
وكان برشلونة قد حاول ضم اللاعب لصفوفه في الصيف الماضي من أجل دعم دفاعه الذي يعاني الكثير من المشاكل.
وست هام يصدم تشيلسي ويونايتد
كشفت تقارير صحفية أن نادي وست هام يرفض التخلي عن لاعبه ديكلان رايس بمقابل مادي أقل من 120 مليون يورو.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "فوتبول لندن"، والتي أكدت أن الثنائي تشيلسي ومانشستر يونايتد مهتمان بضم اللاعب.
ريال مدريد يستعد لبيع ميندي
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن استعداد ريال مدريد للتخلص من لاعبه فيرلاند ميندي خلال الفترة المقبلة.
جاء هذا في ظل كثرة الإصابات التي يتعرض لها اللاعب، حيث أبدى النادي استعداده للتخلي عنه في يناير لو وصل عرضًا مناسبًا.