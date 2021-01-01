أخبار الانتقالات: مدافع ريال مدريد يقترب من توتنهام ومانشستر يونايتد الأقرب لنجم ليل

يحرص رونالد كومان على تعزيز خياراته في برشلونة مع بعض الإضافات في يناير، لكنه يقر بأن الوضع المالي للنادي قد يجعل الأمر صعبًا للغاية.

انضم فيليبي كوتينيو الأسبوع الماضي إلى أنسو فاتي وسيرجي روبرتو وجيرارد بيكيه على قائمة برشلونة للإصابات طويلة الأمد، بينما سُمح لكارليس ألينا بالمغادرة إلى خيتافي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ومع ذلك، تضررت الشؤون المالية لبرشلونة بشدة بسبب فيروس كورونا، لدرجة أنها أخرت دفع الأجور نصف السنوية المستحقة للاعبين في يناير.