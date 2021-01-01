أخبار الانتقالات | محرز يُفشل انضمام رونالدو لسيتي وفيلم إباحي يهدد شالكه

رئيس أتلتيكو: ساؤول من طلب الرحيل
أكد إنريكي سيريزو، رئيس أتلتيكو مدريد، مع "أوندا سيرو" أن نجمه الراحل لتشيلسي ساؤول هو من طلب الرحيل.
وقال الرئيس إن متوسط الميدان أتمم انتقاله للبلوز قبل ثلاث دقائق فقط من إغلاق سوق الانتقالات.
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إنتر يفاوض بروزوفيتش للتمديد
أفاد "كالتشيو ميركاتو" أن إنتر في مفاوضات مع والد ووكيل مارسيلو بروزوفيتش من أجل تمديد عقده المنتهي في 2022.
ويطلب الكرواتي 6 مليون يورو بالموسم، المبلغ الذي يسعى إنتر لتقليله بحسب التقرير.
لوريس سيجدد مع سبيرز
قالت "فيكاخيس" الإسبانية إن هوجو لوريس سيجدد عقده مع توتنهام لمدة عامين، وهو الذي ينتهي عقده الحالي في 2022.
وتعاقد سبيرز مع بييرلويجي جوليني في الصيف الماضي من أتالانتا لمنافسة لوريس، ولكن الأخير لعب كل مباريات الفريق بالبريميرلييج حتى الآن.
ليستر يطارد بيراردي
أوضح "كالتشيو ميركاتو" أن ليستر سيتي سيتقدم بعرض في يناير المقبل لضم نجم إيطاليا دومينيكو بيراردي من ساسوولو.
وأضاف التقرير أن ليستر مستعد أن يعرض مبلغاً في حدود 40 مليون يورو لإقناع ساسوولو ببيع قائده.
سيتي يتابع تيو هيرنانديز
قالت "MEN" إن مانشستر سيتي وضع نصب أعينه نجم ميلان الفرنسي تيو هيرنانديز لدعم الجبهة اليسرى في دفاعه.
ويمتد عقد تيو مع ميلان لثلاث سنوات مقبلة وسيكون صعباً جعل الفريق الإيطالي يتخلى عن خدماته بسبب تألقه.
رونالدو أراد سيتي
قالت "كوبي" الإسبانية إن كريستيانو رونالدو أراد الانضمام لصفوف مانشستر سيتي قبل انتقاله من صفوف يوفنتوس إلى يونايتد.
وأضاف التقرير نقلاً عن جيليم مالاج أن سيتي هو الذي تسبب في فشل الصفقة بسبب عدم قدرته على التخلص من أحد لاعبيه وإفساح مجال لرونالدو.
وبحسب التقرير، كان يريد سيتي بيع أحد الثلاثي برناردو سيلفا، رياض محرز، أو جابرييل جيسوس من أجل التعاقد مع رونالدو في الصيف.