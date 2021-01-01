أخبار الانتقالات: مانشستر يونايتد مهتم بضم فوفانا وتشيلسي يسعى خلف جوهرة دورتموند

ميلان يخطط لخطف دامبروزيو من إنتر
أشارت تقارير صحفية، إلى أن إدارة ميلان تستعد لتقديم عرضًا للمدافع دامبروزيو، لاعب إنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبحسب صحيفة كالتشيو ميركاتو، فإن إدارة الروسونيري ستقدم عرضًا للمدافع صاحب الـ 32 عامًا، لمدة موسمين، خاصة مع نهاية عقده رفقة إنتر في نهاية الموسم الحالي.
وكيل أعمال أندريا سيلفا يصدم مانشستر يونايتد
صدم وكيل أعمال أندريا سيلفا، لاعب آينتراخت فرانكفورت، فريق مانشستر يونايتد، الذي كان يرغب في التعاقد مع المهاجم البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وارتبط سيلفا بالرحيل عن صفوف فريقه في الصيف المقبل، وسط اهتمام من مانشستر يونايتد خاصة مع انتشار أنباء بوجود شرط جزائي في عقد اللاعب بقيمة 30 مليون يورو.
ومن جانبه أكد وكيل أعمال اللاعب صاحب الـ 25 عامًا، بأنه لا يوجد شرط جزائي في عقد موكله، ولا يوجد أي اتفاق بينه وبين إدارة النادي على الرحيل في الصيف القادم.
إبراهيما كوناتي ينفي انضمامه إلى ليفربول
وجه إبراهيما كوناتي، مدافع لايبزيج الألماني، صدمة قوية لجمهور ليفربول، بعد ارتباطه بالانضمام إلى كتيبة الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وارتبط كوناتي بالرحيل عن صفوف لايبزيج في الصيف المقبل، في وسط اهتمام العديد من الأندية الأوروبية، وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى اقترابه من ليفربول.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة بيلد الألمانية، فإن المدافع الفرنسي الشاب، نفى وجود أي مفاوضات بينه وبين ليفربول في الفترة الماضية، بالرغم من انتشار شائعات انضمامه للفريق.
تشيلسي يرصد 100 مليون إسترليني لضم جوهرة بوروسيا دورتموند
أشارت تقارير صحفية، إلى رغبة تشيلسي في التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند الشاب، جود بيلينجهام، خلال فترة الانتقالات الصيفية بمبلغ كبير.
وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة يورو سبورت، فإن إدارة البلوز تريد التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 17 عامًا، مقابل 100 مليون جنيه إسترليني في الصيف المقبل.
مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع فوفانا
تأمل إدارة مانشستر يونايتد، في التعاقد مع اللاعب الشاب فوفانا، مدافع ليستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة فوت ميركاتو، فإن إدارة الشياطين الحمر مهتمة بالتعاقد مع اللاعب صاحب الـ 20 عامًا، ولكن من المتوقع أن تطلب إدارة الثعالب مبلغًا كبيرًا للتخلي عنه.
وخطف فوفانا الأنظار إليه بعد مستواه مع ليستر سيتي هذا الموسم، عقب انضمامه للفريق من سانت إيتيان الفرنسي.
توتنهام مهتم بالتعاقد مع مدافع برشلونة
أشارت تقارير صحفية، إلى اهتمام ورغبة إدارة توتنهام، في التعاقد مع ظهير برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن إدارة توتنهام تدرس التعاقد مع إيمرسون لاعب برشلونة والمعار إلى صفوف ريال بيتيس في الموسم الحالي.
وتبلغ قيمة اللاعب السوقية 25 مليون يورو بحسب الصحيفة الإسبانية، ومن المتوقع أن يواجه توتنهام صراعًا كبيرًا على ضم اللاعب مع إنتر وباريس سان جيرمان.
فيل فودين يقترب من عقده مع مانشستر سيتي
كشفت تقارير صحفية، أن فيل فودين لاعب مانشستر سيتي، اقترب من تجديد عقده رفقة فريقه، خلال الفترة المقبلة، ليستمر مع الفريق حتى نهاية موسم 2026.
وينتهي عقد فودين رفقة مانشستر سيتي في صيف 2024، وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة ميرور الإنجليزية، فإن إدارة فريقه ستمدد العقد لمدة موسمين.
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة مانشستر سيتي، ستعدل راتب اللاعب ليصل إلى 100 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.