أخبار الانتقالات | مانشستر يُغري بوجبا وإنتر يخطف نجم ميلان

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، 21 يونيو، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، ليفربول، وفرق أوروبا

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