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أخبار الانتقالات | مانشستر يطارد موهبة ريال مدريد وكونتي يحسم قراره

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 30 أكتوبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

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Ancelotti Inter Real Madrid Champions League
Getty

ميلان يستهدف كامارا

2021-10-30T08:00:01Z

أوضح "كالتشيو ميركاتو" أن ميلان مهتم بخدمات بوبكر كامارا، نجم مارسيليا الشاب.

وينتهي عقد كامارا في نهاية الموسم الحالي، ورحب رئيس الفريق الفرنسي ببيعه إذ لم يقم بتمديد عقده.

كونتي يقرر عدم العمل

2021-10-30T07:59:07Z

ذكر "تودو فيكاخيس" أن أنطونيو كونتي قرر رفض أي عروض حتى نهاية الموسم الجاري.

وأضاف التقرير أن المدرب الإيطالي لا يفضل تولي مهمة أثناء الموسم وسينتظر بداية الموسم الجديد.

فان دي بيك يغير وكيله

2021-10-30T07:57:49Z

أوضحت "ميل" أن دوني فان دي بيك قام بتغيير وكيله في الأيام الماضية بناء على نصيحة بعض الزملاء.

وقال التقرير إن الهولندي يأمل أن ينجح وكيله الجديد في إيجاد فريق جديد له بدلاً من مانشستر يونايد الذي لا يعتمد عليه أساسياً.

مانشستر يستهدف موهبة ريال مدريد

2021-10-30T07:56:27Z

ذكر موقع "بيرنابيو ديجيتال" أن مانشستر يونايتد يراقب عن كثب مارفيل، مدافع ريال مدريد الشاب.

مارفيل، 18 عاماً، تدرج في الفئات العمرية للملكي ويحظى بمتابعة كبيرة من عديد الأندية بحسب التقرير.

ميلان يتحرك نحو ألفاريز

2021-10-30T07:55:15Z

أوضحت "أولي" أن ميلان يريد حسم سباق نجم ريفر بليت جوليان ألفاريز في يناير خوفاً من المنافسين.

المهاجم الأرجنتيني محط اهتمام عديد الأندية، ومنها ريال مدريد، بحسب التقارير، ولذا يريد ميلان عرض 10 مليون يورو في ميركاتو الشتاء وتركه مُعاراً مع فريقه للموسم المقبل.

باريس يضغط على بروزوفيتش

2021-10-30T07:53:14Z

ذكرت "كورييري" أن السبب وراء تعطل مفاوضات التمديد بين إنتر ومارسيلو بروزوفيتش هي باريس سان جيرمان.

ولم يحضر وكلاء اللاعب لميلانو للتفاوض بحسب المقرر، وقالت الجريدة إن ضغط بي إس جي على الكرواتي للحصول عليه مجاناً السبب.

إنتر يبحث عن مهاجم

2021-10-30T07:51:41Z

ذكرت "لاجازيتا" أن إنتر يبحث عن مهاجم شاب لتعزيز صفوفه في يناير في حال رحل أليكسيس سانشيز.

ويتصدر قائمة المرشحين جياكومو راسبادوري من ساسوولو، كما تواصل الفريق مع وكلاء كريم أديمي، نجم سالزبورج.