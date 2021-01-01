أخبار الانتقالات - مانشستر سيتي يتصدر سباق هاري كين

يؤمن جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، أن الدورة الحالية للفريق قد انتهت وحان وقت إعادة الهيكلة.

تحدث رئيس برشلونة في تصريحات خلال حفل "Festa de L'Esport Català":"لقد انتهت الدورة الحالية ونحن ندخل في عملية التجديد".

وأضاف:"قلت إنه في نهاية الموسم سنقوم بإجراء تقييمات بناء على نتائج الفريق، لقد فزنا بالكأس ونحن فخورون بذلك، لكننا خرجنا مبكرًا من دوري أبطال أوروبا وخسرنا الدوري بطريقة غير مفهومة".

وتابع:"سيتم اتخاذ قرارات لبناء فريق أكثر تنافسية العام المقبل للفوز بالبطولات، هناك بعض التجديدات المتوقعة وهذا ما سنفعله".