أخبار الانتقالات | مانشستر سيتي متمسك بكين، وبايرن ميونخ قد يخسر نجومه

المحاولات متواصلة

أكدت شبكة ESPN أن مانشستر سيتي لم يستسلم في إمكانية التعاقد مع هاري كين من توتنهام.

ورغم رغبة اللاعب في الرحيل لكن إدارة السبيريز تماطل في مسألة بيع اللاعب