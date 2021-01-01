أخبار الانتقالات | مانشستر سيتي لن ينتظر كين، وإنسيني قد يغادر نابولي

طلب كييزا لاعب يوفنتوس من زميله في الفريق ونجم ويلز، آرون رامسي، من البقاء مع السيدة العجوز وعدم الرحيل في الصيف

وقال في تصريحات بعد مباراة إيطاليا وويلز إن رامسي لاعب ذكي ويمتلك مهارات فنية خاصة وسعيد بوجوده معه في فريق واحد