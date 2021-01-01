أخبار الانتقالات | مارسيلو قد يرحل للبريميرليج، وبوفون يقترب من بارما

كشفت تقارير صحفية أنّ إيفرتون وليدز يونايتد يرغبان في التعاقد مع مارسيلو من ريال مدريد في الصيف المقبل.

اللاعب البرازيلي لم يعد يشارك مع ريال مدريد وقد يرحل مقابل 5 ملايين إسترليني فقط