أخبار الانتقالات | ليفاندوفسكي يغازل ريال مدريد وكومان إلى مانشستر

تسيميكاس قريب من الرحيل
كوستاس تسيميكاس، مدافع ليفربول، تلقى عرضاً من فنربخشه التركي بحسب "فوتوماك".
النادي التركي يريد الظهير اليوناني على سبيل الإعارة، خصوصاً في ظل عدم مشاركته مع ليفربول كثيراً الموسم المنصرم.
برشلونة يعرض صفقة تبادلية على روما
بحسب "RAC1"، عرض برشلونة مدافعه كليمون لونجليه على روما من أجل الحصول على لورينزو بيليجريني.
التقرير قال إن لونجليه رفض الرحيل ومتمسك بالبقاء ولعب فرصه مع برشلونة الموسم المقبل.
ليفربول مهتم بسافيتش
صحيفة "إل ماسيجيرو" الإيطالية قالت إن ليفربول مهتم بخدمات سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان لاتسيو.
اللاعب تقدر قيمته في حدود 60 مليون يورو ويتبقى بعقده ثلاثة مواسم مع لاتسيو.
ليفاندوفسكي يقرر الرحيل
أوضحت "آس" أن نجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي قرر المغادرة هذا الصيف.
التقرير قال إن ريال مدريد مهتم بالنجم البولندي، ولكن المعضلة أن بايرن ميونخ لا يريد بيع مهاجمه.
إشبيلية يُغري راموس
دورتموند يرفض عرض مانشستر لضم سانشو
مانشستر يونايتد مهتم بخدمات كومان
أوضحت "سبورت 1" أن مانشستر يونايتد يراقب وضع كينجسلي كومان في بايرن ميونخ في ظل رفضه تمديد عقده.
كومان يعد البديل ليونايتد بحسب التقرير حال فشله في ضم جادون سانشو من بوروسيا دورتموند.
أورييه يقترب من باريس مجدداً
بحسب "فوتبول إنسايدر"، توصل سيرج أورييه، لاعب توتنهام، مع ناديه السابق باريس سان جيرمان.
اللاعب الإيفواري سيعود للنادي الفرنسي بعقد لمدة أربعة أعوام بحسب التقرير.