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أخبار الانتقالات | ليفاندوفسكي يغازل ريال مدريد وكومان إلى مانشستر

أخبار الانتقالات اليوم 11 يونيو 2021 لفرق برشلونة وريال مدريد وليفربول ويوفنتوس وكبار أوروبا

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GFX Kingsley Coman Manchester United Kopie
Getty Images

تسيميكاس قريب من الرحيل

2021-06-11T07:41:46Z

كوستاس تسيميكاس، مدافع ليفربول، تلقى عرضاً من فنربخشه التركي بحسب "فوتوماك".

النادي التركي يريد الظهير اليوناني على سبيل الإعارة، خصوصاً في ظل عدم مشاركته مع ليفربول كثيراً الموسم المنصرم.

برشلونة يعرض صفقة تبادلية على روما

2021-06-11T07:39:06Z

بحسب "RAC1"، عرض برشلونة مدافعه كليمون لونجليه على روما من أجل الحصول على لورينزو بيليجريني.

التقرير قال إن لونجليه رفض الرحيل ومتمسك بالبقاء ولعب فرصه مع برشلونة الموسم المقبل.

ليفربول مهتم بسافيتش

2021-06-11T07:38:00Z

صحيفة "إل ماسيجيرو" الإيطالية قالت إن ليفربول مهتم بخدمات سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان لاتسيو.

اللاعب تقدر قيمته في حدود 60 مليون يورو ويتبقى بعقده ثلاثة مواسم مع لاتسيو.

ليفاندوفسكي يقرر الرحيل

2021-06-11T07:36:25Z

أوضحت "آس" أن نجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي قرر المغادرة هذا الصيف.

التقرير قال إن ريال مدريد مهتم بالنجم البولندي، ولكن المعضلة أن بايرن ميونخ لا يريد بيع مهاجمه.

إشبيلية يُغري راموس

2021-06-11T07:36:02Z

التفاصيل من هنا.

دورتموند يرفض عرض مانشستر لضم سانشو

2021-06-11T07:35:41Z

التفاصيل من هنا.

مانشستر يونايتد مهتم بخدمات كومان

2021-06-11T07:34:19Z

أوضحت "سبورت 1" أن مانشستر يونايتد يراقب وضع كينجسلي كومان في بايرن ميونخ في ظل رفضه تمديد عقده.

كومان يعد البديل ليونايتد بحسب التقرير حال فشله في ضم جادون سانشو من بوروسيا دورتموند.

أورييه يقترب من باريس مجدداً

2021-06-11T07:33:20Z

بحسب "فوتبول إنسايدر"، توصل سيرج أورييه، لاعب توتنهام، مع ناديه السابق باريس سان جيرمان.

اللاعب الإيفواري سيعود للنادي الفرنسي بعقد لمدة أربعة أعوام بحسب التقرير.