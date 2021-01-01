أخبار الانتقالات | ليفاندوفسكي يطلب ريال مدريد وطلب إبراهيموفيتش

ذكر الصحفي "رودي جاليتي" أن رافائيل بينيتيز، مدرب إيفرتون، مهدد بالإقالة عقب الهزيمة من ليفربول برباعية في الديربي.

وقال الصحفي إن الإدارة ستعقد اجتماعاً في الساعات المقبلة لحسم مصير المدير الفني قبل لقاء آرسنال المقبل.