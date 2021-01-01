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أخبار الانتقالات | ليفاندوفسكي يطلب ريال مدريد وطلب إبراهيموفيتش

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 2 ديسمبر نوفمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Zlatan Ibrahimovic & Robert Lewandowski
Getty/Goal

السومة والعويس للنصر؟

2021-12-02T07:41:47.621Z

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برشلونة يعلن سياساته في ميركاتو يناير

2021-12-02T07:41:46.464Z

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إبراهيموفيتش يطلب التمديد!

2021-12-02T07:41:43.558Z

احتفل زلاتان إبراهيموفيتش بفوز ميلان الكبير على جنوى بثلاثية بأن طالب فريقه بتميد عقده.

وقال السويدي في تصريحات ما بعد اللقاء للصحافة أنه يستمتع وسعيد لتمديد عقد المدرب ستيفانو بيولي، ولكن حان وقت تمديد عقده هو شخصياً.

خاص | سعود عبد الحميد يرد على البقاء مع الاتحاد

2021-12-02T07:41:42.470Z

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بينيتيز مهدد بالإقالة

2021-12-02T07:41:41.337Z

ذكر الصحفي "رودي جاليتي" أن رافائيل بينيتيز، مدرب إيفرتون، مهدد بالإقالة عقب الهزيمة من ليفربول برباعية في الديربي.

وقال الصحفي إن الإدارة ستعقد اجتماعاً في الساعات المقبلة لحسم مصير المدير الفني قبل لقاء آرسنال المقبل.

2021-12-02T07:41:40.621Z

ليفاندوفسكي يطلب ريال مدريد

2021-12-02T07:41:39.465Z

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