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أخبار الانتقالات | كيليني يجدد عقده وتشيلسي يجهز عرضًا ضخمًا للوكاكو

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، الإثنين 2 أغسطس، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، ليفربول، وفرق أوروبا

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Giorgio Chiellini Juventus
Getty Images

مانشستر يونايتد يدرس ضم هالاند في 2022

2021-08-02T20:37:19Z

نجم دورتموند مطلوب في مسرح الأحلام

كشفت صحيفة "مانشستر إيفيننج" أنّ إرلينج هالاند مطلوب في صفوف مانشستر يونايتد ولكن في صيف 2022

وأوضحت الصحيفة أنّ النادي الإنجليزي سوف يحاول إقناع اللاعب ووكيل أعماله بالانضمام إلى مسرح الأحلام خلال عام كامل ليكون أول صفقات الفرق في صيف 2022

Erling Haaland
Getty

نجم الأرجنتين يقترب من الدوري الإيطالي

2021-08-02T20:35:05Z

بات مسألة اقتراب مهاجم الأرجنتين وبطل كوبا أمريكا 2021 نيكو جونزاليس إلى فيورنتينا مسألة وقت

وبحسب "سكاي سبورت" فلاعب شتوتجارت وصل اليوم، الإثنين، وسوف يوقع على عقده الجديد مع فيورنتينا

تشيلسي لم يستسلم في صفقة لوكاكو

2021-08-02T20:32:46Z

مبلغ ضخم قد يغري إنتر

أكدت صحيفة "ذا أثلتيك" أنّ تشيلسي يرغب في استعادة روميلو لوكاكو من صفوف إنتر.

وأوضحت أنّ البلوز مستعد لتقديم مبلغ مالي ضخم لأجل إقناع إدارة النيراتزوري بالموافقة على بيع لوكاكو

Romelu Lukaku, Inter, Chelsea badge
Getty

نيوكاسل يدرس ضم نجم يوفنتوس

2021-08-02T20:31:39Z

يخطط نادي نيوكاسل يونايتد لإتمام التعاقد مع أرون رامزي من صفوف يوفنتوس الإيطالي

ويحاول الفريق الإنجليزي استغلال اهتمام يوفنتوس بإعادة ميراليم بيانيتش لضم رامزي

يوفنتوس يجدد عقد كيليني

2021-08-02T20:29:02Z

المدافع يبتعد عن ريال مدريد

أعلن نادي يوفنتوس تمديد عقد جورجيو كيليني مع الفريق لينتهي في صيف 2023

وكان مدرب البيانكونيري، أليجري، قد أكد على أهمية استمرار قائد الفريق وعدم رحيله بالمجان

اجتماع حاسم لصفقة نانديز

2021-08-02T08:08:24Z

ذكرت عدة مصادر إيطالية أن إنتر وكالياري سيجتمعان اليوم لحسم صفقة ناهيتان نانديز ورادجا ناينجولان.

ويريد كالياري خمسة ملايين مقابل انتقال نانديز على سبيل الإعارة لإنتر، ويحاول في المقابل التوصل لاتفاق لضم ناينجولان من جديد.

أومتيتي يوافق على ترك برشلونة

2021-08-02T08:07:04Z

ذكرت "سبورت" أن صامويل أومتيتي أصبح منفتحاً على فكرة ترك برشلونة ولكن فقط على سبيل الإعارة.

ويريد برشلونة التخلص من الفرنسي وراتبه ولكن الأخير يريد التحكم في مستقبله واختيار فريقه الجديد بحسب التقرير.

إشبيلية يفاوض سانشيز

2021-08-02T08:05:21Z

ذكرت "كاراسول" أن مدافع توتنهام دافينسون سانشيز في مفاوضات مع إشبيلية للانضمام لصفوفه هذا الصيف.

اللاعب سيكون المعوض في حال أتم تشيلسي ضم جول جوندي من صفوف الفريق الإسباني في الأيام المقبلة.

بوتشيتينو يوضح موقف باريس من بوجبا

2021-08-02T08:04:34Z

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جريليش يقطع عطلته من أجل سيتي

2021-08-02T08:03:14Z

ذكرت "ديلي ستار" أن جاك جريليش قطع عطلته من أجل الاجتماع مع مانشستر سيتي وحسم الصفقة.

وبحسب التقرير، الصفقة في طريقها للحسم مقابل قرابة 140 مليون يورو.

غموض في موقف بايرن بخصوص جوريتسكا

2021-08-02T08:01:06Z

أوضح يوليان ناجلسمان، مدرب بايرن، في تصريحات عقب ودية نابولي أنه لا يلعب دوراً في مفاوضات تمديد عقد ليون جوريتسكا.

وأضاف المدير الفني أن هناك عدة أمور فيما يخص تمديد عقد اللاعب وأنه أخبر جوريتسكا بدخوله في خططه إذا قرر البقاء.

توتنهام يصارع ليدز على تراوري

2021-08-02T07:57:13Z

قالت "ديلي ميل" إن توتنهام آخر الأندية المهتمة بخدمات أداما تراوري، نجم وولفرهامبتون.

وكانت تقارير قد تحدثت عن عرض بقيمة 30 مليون يورو من ليدز لضم اللاعب الإسباني هذا الصيف.

صراع ثلاثي على نجم الدنمارك ودورتموند

2021-08-02T07:55:47Z

قالت "Ruhr Nachrichten" إن توماس ديلاني، نجم بوروسيا دورتموند والدنمارك محط اهتمام ثلاثة أندية.

الأندية المهتمة هي كريستال بالاس، نوريتش، وساوثامبتون بحسب التقرير الألماني.

أتلتيكو يتحرك نحو فلورينزي

2021-08-02T07:53:58Z

ذكرت "آس" أن أليساندرو فلورينزي دخل في دائرة اهتمامات أتلتيكو مدريد لشغل مركز الظهير الأيمن.

وسيكون الدولي الإيطالي معوضاً لكيران تريبيير حال أتم انتقاله لصفوف مانشستر يونايتد هذا الصيف.

وبحسب التقارير في إيطاليا، لا يدخل فلورينزي في حسابات روما ومدربه جوزيه مورينيو للموسم الجديد.