أخبار الانتقالات | كوندي قد يلحق بفاران ورونالدو لن يجدد عقده

يوفنتوس لن يجدد عقد رونالدو
أخر موسم لصاروخ ماديرا
كشفت شبكة "سكاي" أنّ يوفنتوس لن يجدد عقد كريستيانو رونالدو والذي ينتهي في صيف 2022.
وأوضحت أنّ اللاعب مستمر للموسم الحالي رفقة البيانكونيري ولكن لا توجد خطة لمنحه عقدًا جديدًا في الفترة المقبلة
كوندي مطلوب في مانشستر يونايتد
فاران فقط لا يكفيرغم اقتراب مانشستر يونايتد من إتمام التعاقد مع رافاييل فاران من ريال مدريد إلا أنّ مدرب الشياطين الحمر، أولي جونار سولشاير، يرغب في ضم جول كوندي من إشبيلية
فاران يقترب من مانشستر يونايتد
حسم ثاني الصفقات
علم جول أنّ مانشستر يونايتد توصل لاتفاق نهائي مع ريال مدريد بشأن رافاييل فاران.
وسوف تكلف الصفقة 41 مليون إسترليني شاملة المتغيرات الإضافية
باريس يبدأ مفاوضاته مع كوليبالي
ذكرت "كورييري" أن باريس سان جيرمان واصل تحركاته في سوق الانتقالات وتحدث مع وكيل كاليدو كوليبالي، لاعب نابولي.
كوليبالي من الأعمدة الأساسية في الفريق الإيطالي ولن يفرط فيه إلا في حال وصول عرض ضخم يغريه لبيعه بحسب التقرير.
وست هام مهتم بخدمات تشامبرلين
ذكرت "إكسبريس" أن وست هام مهتم بخدمات أوكسليد تشامبرلين، لاعب ليفربول.
اللاعب الإنجليزي عانى مع الإصابات، مما أثر على فرصه في المشاركة أساسياً مع فريقه ليفربول.
مانشستر يونايتد يتحرك نحو ساؤول
ميلان يحاول مع براندت
ذكرت "سكاي" أن ميلان مهتم بخدمات يوليان براندت، متوسط ميدان بوروسيا دورتموند.
اللاعب متاح في سوق الانتقالات بحسب التقرير، ولكن ميلان سيعرض التعاقد معه على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.
أنتوني: لست منشغلاً ببايرن
أكد البرازيلي أنتوني مع "جلوبو" أنه لا يركز كثيراً مع التقارير التي ربطته بالرحيل لصفوف بايرن ميونخ هذا الصيف.
الجناح الذي يشارك حالياً في طوكيو 2020 مع بلاده ربطته التقارير ببطل ألمانيا وقالت إن ناديه أياكس يطلب 30 مليون يورو لبيعه.
رافينيا في خطط باريس
ذكرت "موندو" أن رافينيا مستمر مع باريس سان جيرمان عكس ما قيل مؤخراً حول إمكانية بيعه.
ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب الفريق، أخبر البرازيلي بحسب التقرير أنه يدخل في حساباته للموسم المقبل.
كيسييه يريد الاستمرار للأبد مع ميلان
أكد الإيفواري فرانك كيسييه سعادته في ميلان وعزمه على البقاء مدى الحياة في صفوفه، وسط حديث عن اهتمام من ليفربول.
وقال متوسط الميدان مع "لاجازيتا" إن ميلان يعلم طلباته وأنه بعد طوكيو 2020 سيعود ويتحدث مع ناديه حول عقده المنتهي في 2022.
أستون فيلا يحاول تمديد عقد جريليش
ذكرت "تيليجراف" أن أستون فيلا تقدم بعرض لقائده جاك جريليش من أجل تمديد عقده، وسط تقارير عن اقترابه من مانشستر سيتي.
وبحسب التقرير، يعرض فيلا على الدولي الإنجليزي راتباً أسبوعياً يبلغ 200 ألف جنيه استرليني للبقاء في صفوفه.