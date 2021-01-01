أخبار الانتقالات | كوليبالي يحلم بريال مدريد ومانشستر يبتعد عن كونتي

نقل الصحفي الإيطالي والتر دي ماجيو تصريحات عن نجم نابولي كاليدو كوليبالي أوضح فيها أنه لن يلعب أبداً مع يوفنتوس.

وأضاف دي ماجيو أن السنغالي قال له إنه إذا رحل يوماً عن الفريق الإيطالي، فسيكون فقط من أجل برشلونة، ريال مدريد، أو مانشستر سيتي.