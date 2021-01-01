أخبار الانتقالات: كوتينيو يقترب من إيفرتون ولوكاكو يدخل على رادار مانشستر سيتي

إنتر سيدرس تجديد عقده آشلي يونج
كشفت تقارير صحفية، عن تفكير إدارة إنتر، في تجديد عقد لاعب الفريق آشلي يونج، بالرغم من الأنباء التي انتشرت حول رحيله.
وانضم يونج إلى النيراتزوري، قادمًا من مانشستر يونايتد في الموسم المنصرم، ولكنه لم يقدم الأداء المطلوب وارتبط بالرحيل إلى صفوف واتفورد والعودة إلى إنجلترا من جديد.
وبحسب صحيفة ميرور الإنجليزية، فإن إدارة إنتر ستفكر تمديد عقد اللاعب صاحب الـ 35 عامًا، موسمًا إضافيًا إن حقق الفريق لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، والذي اقترب منه بشدة.
مدافع تشيلسي يريد تمديد عقده مع البلوز
أوضح كريستيان كريستينسن، لاعب تشيلسي رغبته في تجديد عقده مع البلوز خلال الفترة القادمة، لتستمر رحلته داخل ملعب ساتمفورد بريدج.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة مترو الإنجليزية، فإن المدافع الدنماركي، لا يمانع تجديد عقده مع الفريق، ليستمر مشواره مع البلوز والذي بدأ منذ أكثر من 10 سنوات.
ليفربول يتفوق على برشلونة في سباق ضم نجم أياكس
أكدت تقارير صحفية، تفوق ليفربول على برشلونة في سباق التعاقد مع دونيل مالين، نجم أياكس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبحسب صحيفة Voetbal International، فإن ليفربول قريب من التوقيع مع اللاعب الشاب بناء على طلب يورجن كلوب الذي يريد التعاقد مع اللاعب ليكون بدلًا من ديفوك أوريجي كخيار هجومي بديل في الفريق الموسم المقبل.
تحديد موعد الإعلان عن صفقة ألابا في ريال مدريد
كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، عن الموعد المحتمل، للإعلان عن صفقة انضمام دافيد ألابا مدافع بايرن ميونخ إلى ريال مدريد.
وينتهي عقد المدافع النمساوي مع بايرن ميونخ، بنهاية الموسم الحالي، وارتبط ألابا بالرحيل عن صفوف فريقه بعد رفض تجديد عقده، ويعد ريال مدريد الفريق الأقرب للحصول على توقيعه.
ووفقًا للصحفي فابريزيو رومانو، فإن ريال مدريد سيعلن عن الصفقة بشكل رسمي خلال شهر مايو المقبل، وسيتقاضى ألابا مع الميرينجي راتبًا سنويًا قدره 12 مليون يورو.
لوكاكو يدخل على رادار مانشستر سيتي
دخل روميلو لوكاكو، لاعب إنتر على قائمة بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، للاعبين الذين سيحاول الفريق التعاقد معهم خلال الصيف المقبل.
ويسعى مانشستر سيتي للتعاقد مع مهاجم قوي، يقود هجوم الفريق الموسم القادم، بعد تأكد رحيل هداف الفريق سيرجيو أجويرو بنهاية عقده في الموسم الحالي.
وبحسب صحيفة كالتشيو ميركاتو، فإن مانشستر سيتي سيتابع وضع المهاجم البلجيكي رفقة إنتر، تمهيدًا للدخول في مفاوضات لمحاولة ضمه، وسط منافسة مرتقبة مع تشيلسي على اللاعب.
سون قريب من تجديد عقده مع توتنهام
أوضحت تقارير صحفية، أن إدارة توتنهام، اقترب من تمديد عقد نجم الفريق الكوري الجنوبي، سون هيونج مين، والذي ينتهي في صيف 2023.
وارتبط اللاعب الكوري بالرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل تألقه مما جعل إدارة الفريق اللندني تعمل على تأمين اللاعب، خاصة مع الأنباء التي تشير باقتراب رحيل هاري كين هداف الفريق.
كوتينيو يقترب من إيفرتون
أكدت تقارير صحفية، اقتراب فيليب كوتينو، لاعب برشلونة الحالي من الانضمام إلى إيفرتون خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبحسب صحيفة صن الإنجليزية، فإن الفريق الإنجليزي واثق من الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي، مقابل 35 مليون جنيه استرليني.
وأشارت الصحيفة، إلى أن المدرب كارلو أنشيلوتي يريد الاعتماد على كوتينيو بجوار خاميس رودريجيز، في هجوم التوفيز الموسم المقبل.