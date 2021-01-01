أخبار الانتقالات: كوتينيو يقترب من إيفرتون ولوكاكو يدخل على رادار مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية، عن تفكير إدارة إنتر، في تجديد عقد لاعب الفريق آشلي يونج، بالرغم من الأنباء التي انتشرت حول رحيله.

وانضم يونج إلى النيراتزوري، قادمًا من مانشستر يونايتد في الموسم المنصرم، ولكنه لم يقدم الأداء المطلوب وارتبط بالرحيل إلى صفوف واتفورد والعودة إلى إنجلترا من جديد.

وبحسب صحيفة ميرور الإنجليزية، فإن إدارة إنتر ستفكر تمديد عقد اللاعب صاحب الـ 35 عامًا، موسمًا إضافيًا إن حقق الفريق لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، والذي اقترب منه بشدة.