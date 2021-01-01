أخبار الانتقالات | كواليس عودة رونالدو، وبحث برشلونة عن حارس مرمى

أوضحت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن وجود رغبة من نادي آرسنال في الحصول على خدمات اللاعب دومينيك كالفيرت لوين من صفوف إيفرتون.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن"، والتي أكدت أن اللاعب أولي واتكينز يعد من اهتمامات النادي من أجل دعم صفوفه في الفترة المقبلة.