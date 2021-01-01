أخبار الانتقالات | كواليس صفقة لوكاكو وبديل جريليش

إنتر يحدد بدلاء لوكاكو
ذكرت "سكاي" و"لاجازيتا" قائمة طويلة من الأسماء المرشحة لتعويض روميلو لوكاكو في صفوف إنتر.
ويأتي على رأس القائمة دوشان فلاهوفيتش الذي يرفض فيورنتينا بيعه رغم محاولة إنتر في الساعات الماضية بحسب ألفريدو بيدولا، ثم دوفان زاباتا الذي يقدره أتالانتا في حدود 40 مليون يورو.
وتضم القائمة سيردار أزمون من زينيت، وثنائي ساسوولو جيانلوكا سكاماكا وجياكومو راسبادوري.
كريستال بالاس يتمسك بزاها
أوضح مدرب كريستال بالاس باتريك فييرا أنه متمسك بنجمه ويلفريد زاها، والذي تم ربطه مؤخراً بآرسنال.
المدرب الفرنسي قال إنه تحدث مع الإيفواري بخصوص مستقبله ويريد أن يعمل معه الموسم المقبل.
كانتويل بديل جريليش في فيلا
ذكرت "سكاي" أن أستون فيلا مستعد لصرف المزيد من الأموال لتعويض رحيل جاك جريليش القريب لمانشستر سيتي.
الفريق بحسب التقرير يستهدف تود كانتويل، نجم نوريتش، وهو الذي ضم داني إنجز من ساوثامبتون وليون بيلي من باير ليفركوزن بالساعات الماضية.
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تضارب في الأنباء حول أسباب رحيل لوكاكو
تضاربت التقارير في إيطاليا حول الأسباب وراء رحيل روميلو لوكاكو المتوقع عن إنتر نحو تشيلسي في الساعات المقابلة.
وقالت "لاجازيتا" إن المديرين في القطاع الرياضي بيبي ماروتا وبييرو أوسيليو كانا ضد البيع ولكن رئيس إنتر ستيفن زهانج من أمر بالبيع وأجبر اللاعب على الانفتاح على الصفقة.
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