أخبار الانتقالات | كواليس صفقة لوكاكو وبديل جريليش

تضاربت التقارير في إيطاليا حول الأسباب وراء رحيل روميلو لوكاكو المتوقع عن إنتر نحو تشيلسي في الساعات المقابلة.

وقالت "لاجازيتا" إن المديرين في القطاع الرياضي بيبي ماروتا وبييرو أوسيليو كانا ضد البيع ولكن رئيس إنتر ستيفن زهانج من أمر بالبيع وأجبر اللاعب على الانفتاح على الصفقة.

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