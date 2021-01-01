أخبار الانتقالات | كلوب يطلب ليفاندوفسكي وفيرنر يعود لألمانيا

توتنهام يرفض طلبات كين
ذكر موقع "تيم توك" أن توتنهام سيرفض طلبات قائده هاري كين بخصوص عقد جديد.
ويريد كين بحسب التقرير عقداً جديداً مع سبيرز يحتوى على شرط جزائي، ولكن الفريق يرفض طلبات قائده.
ليساندرو يبتعد عن برشلونة
أوضحت "دي تيليجراف" الهولندية أن ليساندرو مارتينيز، مدافع أياكس في طريقه للتمديد مع ناديه.
الدولي الأرجنتيني محط اهتمام من برشلونة منذ عدة سنوات ولكن مع اقترابه من التمديد يصبح انضمامه للفريق الكتالوني صعباً.انقر هنا من أجل المشاركة في تحديات باور هورس والفوز بجوائز قيمة
صراع مشتعل على خدمات روديجر
ليستر منفتح على اهتمام ريال مدريد بتييليمانس
علق بريندان رودجرز، مدرب ليستر، أثناء المؤتمر المؤتمر الصحفي للقاء نابولي بالدوري الأوروبي على الشائعات التي ربطت نجمه يوري تييليمانس بريال مدريد.
وأكد رودجرز على التزام النجم البلجيكي وتفانيه في تدريبات ليستر، وأوضح أن من الطبيعي أن يحظى لاعب مثله باهتمام كبرى الأندية، وأن الأمر متروك للمستقبل بالوقت الراهن.
فيرنر بديل هالاند
أفادت "بيلد" بأن بوروسيا دورتموند يضع قائمة من الأسماء المحتملة لتعويض رحيل إرلينج هالاند الصيف المقبل.
ويأتي على رأس القائمة تيمو فيرنر الذي تراجع دوره في صفوف تشيلسي بعد عودة روميلو لوكاكو.
بوفون يتجه للتدريب
أوضح جيانلويجي بوفون أنه يفكر في خوض المجال التدريبي عقب اعتزال كرة القدم.
وقال حارس بارما المخضرم أنه يفكر في التدريب بأستراليا، وذلك في حوار مع "بي إن".
جوريتسكا يمدد مع بايرن
أعلن بايرن ميونخ رسمياً عن تمديد عقد نجم خط الوسط ليون جوريتسكا بعد مفاوضات مكثفة في الشهور الماضية.
وأمضى الدولي الألماني عقداً حتى 2026، ليكون ثاني نجوم الفريق البافاري بعد يوشوا كيميش الذي يجدد عقده بالأيام الماضية.
ليفربول يطارد ليفاندوفسكي
قال " Fichajes" إن ليفربول سيتحرك الصيف المقبل للتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي من صفوف بايرن ميونخ.
وأضاف التقرير أن السبب وراء التحرك هو مدرب الريدز يورجن كلوب الذي يريد العمل من جديد مع النجم البولندي بعد سابق فترتهما معاً في بوروسيا دورتموند.