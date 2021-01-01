أخبار الانتقالات | كلوب يطلب ليفاندوفسكي وفيرنر يعود لألمانيا

علق بريندان رودجرز، مدرب ليستر، أثناء المؤتمر المؤتمر الصحفي للقاء نابولي بالدوري الأوروبي على الشائعات التي ربطت نجمه يوري تييليمانس بريال مدريد.

وأكد رودجرز على التزام النجم البلجيكي وتفانيه في تدريبات ليستر، وأوضح أن من الطبيعي أن يحظى لاعب مثله باهتمام كبرى الأندية، وأن الأمر متروك للمستقبل بالوقت الراهن.