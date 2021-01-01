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أخبار الانتقالات | كلوب يطلب ليفاندوفسكي وفيرنر يعود لألمانيا

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الخميس 16 سبتمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

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Robert Lewandowski Liverpool GFX
Getty / Goal

توتنهام يرفض طلبات كين

2021-09-16T07:26:20Z

ذكر موقع "تيم توك" أن توتنهام سيرفض طلبات قائده هاري كين بخصوص عقد جديد.

ويريد كين بحسب التقرير عقداً جديداً مع سبيرز يحتوى على شرط جزائي، ولكن الفريق يرفض طلبات قائده.

ليساندرو يبتعد عن برشلونة

2021-09-16T07:22:26Z

أوضحت "دي تيليجراف" الهولندية أن ليساندرو مارتينيز، مدافع أياكس في طريقه للتمديد مع ناديه.

الدولي الأرجنتيني محط اهتمام من برشلونة منذ عدة سنوات ولكن مع اقترابه من التمديد يصبح انضمامه للفريق الكتالوني صعباً.

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صراع مشتعل على خدمات روديجر

2021-09-16T07:21:38Z

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ليستر منفتح على اهتمام ريال مدريد بتييليمانس

2021-09-16T07:19:00Z

علق بريندان رودجرز، مدرب ليستر، أثناء المؤتمر المؤتمر الصحفي للقاء نابولي بالدوري الأوروبي على الشائعات التي ربطت نجمه يوري تييليمانس بريال مدريد.

وأكد رودجرز على التزام النجم البلجيكي وتفانيه في تدريبات ليستر، وأوضح أن من الطبيعي أن يحظى لاعب مثله باهتمام كبرى الأندية، وأن الأمر متروك للمستقبل بالوقت الراهن.

فيرنر بديل هالاند

2021-09-16T07:17:45Z

أفادت "بيلد" بأن بوروسيا دورتموند يضع قائمة من الأسماء المحتملة لتعويض رحيل إرلينج هالاند الصيف المقبل.

ويأتي على رأس القائمة تيمو فيرنر الذي تراجع دوره في صفوف تشيلسي بعد عودة روميلو لوكاكو.

بوفون يتجه للتدريب

2021-09-16T07:16:36Z

أوضح جيانلويجي بوفون أنه يفكر في خوض المجال التدريبي عقب اعتزال كرة القدم.

وقال حارس بارما المخضرم أنه يفكر في التدريب بأستراليا، وذلك في حوار مع "بي إن".

جوريتسكا يمدد مع بايرن

2021-09-16T07:15:02Z

أعلن بايرن ميونخ رسمياً عن تمديد عقد نجم خط الوسط ليون جوريتسكا بعد مفاوضات مكثفة في الشهور الماضية.

وأمضى الدولي الألماني عقداً حتى 2026، ليكون ثاني نجوم الفريق البافاري بعد يوشوا كيميش الذي يجدد عقده بالأيام الماضية.

ليفربول يطارد ليفاندوفسكي

2021-09-16T07:13:52Z

قال " Fichajes" إن ليفربول سيتحرك الصيف المقبل للتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي من صفوف بايرن ميونخ.

وأضاف التقرير أن السبب وراء التحرك هو مدرب الريدز يورجن كلوب الذي يريد العمل من جديد مع النجم البولندي بعد سابق فترتهما معاً في بوروسيا دورتموند.