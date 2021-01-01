أخبار الانتقالات | كاريوس يعود لليفربول ومانشستر يزاحم ريال على كامافينجا

ميلان يستهدف مهاجم سانتوس
ذكرت "لاجازيتا" أن ميلان ينافس نابولي على خدمات مهاجم سانتوس كايو جورج.
اللاعب الشاب انضم لقائمة من الترشيحات تضم أيضاً أوليفييه جيرو ولوكا يوفيتش ودوشان فلاهوفيتش، الأسماء المطروحة لتعزيز هجوم الفريق هذا الصيف.
تحرك أمريكي لضم ثنائي إنتر
أوضح "إف سي إنتر نيوز" أن أندية أمريكية مهتمة بضم ثنائي النيراتزوري رادجا ناينجولان وأرتورو فيدال.
اللاعبان خارج حسابات الفريق للموسم المقبل ويبحث النادي عن عروض لتسويق الثنائي.
فيربو على أعتاب ميلان
"سبورت" أكدت أن ميلان أصبح قريباً من ضم جونيور فيربو من صفوف برشلونة.
المفاوضات في مراحل متقدمة بحسب الجريدة الكتالونية، ولكن لم توضح صيغة الصفقة النهائية.
مانشستر يتحرك نحو كامافينجا
ذكرت "ديلي ميل" أن مانشستر يونايتد آخر الأندية المهتمة بنجم فرنسا الشاب إدواردو كامافينجا.
متوسط الميدان يتبقى في عقده عام وحيد مع رين، وسبق وارتبط بريال مدريد وبايرن ميونخ.
مدرب جديد يرفض توتنهام
ذكرت "صن" أن جراهام بوتر، مدرب برايتون، لا يرحب بفكرة الانتقال لتدريب توتنهام.
المدرب يملك شرطاً جزائياً في عقده مع برايتون قيمته 21 مليون يورو، مما يصعب المفاوضات بحسب الجريدة.
توتنهام يستهدف نجم اليابان
أوضحت "صن" أن توتنهام أبدى اهتماماً بالتعاقد مع الدولي الياباني تاكاهيرو تومياسو من صفوف بولونيا.
اللاعب ارتبط في الأسابيع الأخيرة بالبقاء في إيطاليا ولكن بالانتقال لصفوف أتالانتا.
انتهت، حكيمي إلى بي إس جي
أكد فابريزيو رومانو أن صفقة انتقال أشرف حكيمي من صفوف إنتر إلى باريس سان جيرمان قد انتهت.
القيمة النهائية بحسب رومانو ستكون 60 مليون يورو و10 ملايين إضافية في شكل حوافز متغيرة.
كاريوس يعود إلى ليفربول
أكد الحارس الألماني لوريس كاريوس مع "بيلد" عودته لصفوف فريقه الأصلي ليفربول عقب انتهاء إعارته مع أونيون بيرلين.
اللاعب الذي خرج مُعاراً إلى النادي الألماني لعب فقط 4 مباريات بقميصه طوال الموسم الماضي، ولذا قرر عدم استكمال مشواره بقميصه.