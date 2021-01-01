أخبار الانتقالات | قنبلة مبابي وريال مدريد يفقد هدفه

ريال مدريد يفقد هدفه
أعلن نادي ريال سوسييداد الإسباني، عن تجديد عقد أليكساندر إيساك مهاجم الفريق، بعد تزايد الأنباء حول رغبة كبار أوروبا في ضمه.
💫 Let’s keep growing together! 💙#Isak2026 | #AurreraReala pic.twitter.com/jGG6vYBIUK— Real Sociedad (@RealSociedadEN) July 1, 2021
اللاعب جدد عقده حتى يونيو 2026، مع إلغاء الشرط الجزائي الذي كان يسمح لبوروسيا دورتموند بضمه مرة أخرى مقابل 35 مليون يورو.
الخطوة التي قام بها ريال سوسييداد، قد تجعل الأمور صعبة على ريال مدريد بالتحديد لضم المهاجم المتألق بشدة في يورو 2020 قبل خروج المنتخب السويدي أمام أوكرانيا في دور الـ16.
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ناتشو مستمر مع ريال مدريد
علم "جول" من مصادره أن ريال مدريد توصل لاتفاق مع مدافعه ناتشو للاستمرار وتمديد عقده.
اللاعب الإسباني عقده انتهى ولكن سيمدد بحسب المعلومات حتى 2024.
رسمياً | ريبيري يرحل عن فيورنتينا
انتهى رسمياً عقد فرانك ريبيري مع ناديه فيورنتينا عقب عامين مع النادي الإيطالي.
وبحسب مواطنه سيباستيان فري، لم يتلق ريبيري أي عروض للتمديد مع الفيولا.
فولهام يقترب من سيلفا
اقترب فولهام من تعيين مدرب جديد في صورة البرتغالي ماركو سيلفا.
مدرب إيفرتون السابق سيحل محل سكوت باركر الذي رحل بعد هبوط الفريق الموسم الماضي للدرجة الأول.
إنتر يتحرك لضم أونانا
أكدت "سكاي" جدية إنتر في التعاقد مع حارس أياكس أندريه أونانا هذا الصيف.
الحارس الكاميروني عقده ينتهي في يونيو 2022 وحالياً موقوف بسبب تعاطي المنشطات.
ساسوولو: آرسنال يريد لوكاتيلي
أكد جيوفاني كارنيفالي، المدير الرياضي لساسوولو، مع "سكاي" أن آرسنال تقدم بعرض جاد لضم نجمه مانويل لوكاتيلي.
كارنيفالي أكد الاتصالات مع إنتر كذلك بخصوص مهاجمه جياكومو راسبادوري.
ماروتا: مهتمون ببيليرين ولازاري
أوضح مدير القطاع الرياضي في إنتر بيبي ماروتا مع "سكاي" أن ناديه مهتم بالثنائي هيكتور بيليرين ومانويل لازاري لتعويض أشرف حكيمي.
المدير الرياضي أكد صعوبة صرف الأموال بقوة، وأوضح عدم صحة صفقة التبادل مع فيورنتينا بضم الحارس بارتولمي دراجوفسكي مقابل ستيفانو سينسي.
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مبابي يقرر مغادرة باريس
فجرت "ليكيب" مفاجأة كبرى بعد أن كشفت عن عزم كيليان مبابي عدم التمديد مع باريس سان جيرمان وطلب الرحيل.
وبحسب التقرير، النجم الشاب سيرفض بي إس جي رحيله، وسيطلب منه لعب الموسم المقبل، الأخير في عقده ثم الرحيل مجاناً الصيف التالي.
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