أخبار الانتقالات | قنبلة مبابي وريال مدريد يفقد هدفه

أعلن نادي ريال سوسييداد الإسباني، عن تجديد عقد أليكساندر إيساك مهاجم الفريق، بعد تزايد الأنباء حول رغبة كبار أوروبا في ضمه.

اللاعب جدد عقده حتى يونيو 2026، مع إلغاء الشرط الجزائي الذي كان يسمح لبوروسيا دورتموند بضمه مرة أخرى مقابل 35 مليون يورو.

الخطوة التي قام بها ريال سوسييداد، قد تجعل الأمور صعبة على ريال مدريد بالتحديد لضم المهاجم المتألق بشدة في يورو 2020 قبل خروج المنتخب السويدي أمام أوكرانيا في دور الـ16.