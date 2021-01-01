أخبار الانتقالات | قنبلة مبابي وثورة إنتر

رسمياً | ريبيري يرحل عن فيورنتينا
انتهى رسمياً عقد فرانك ريبيري مع ناديه فيورنتينا عقب عامين مع النادي الإيطالي.
وبحسب مواطنه سيباستيين فراي، لم يتلق ريبيري أي عروض للتمديد مع الفيولا.
فولهام يقترب من سيلفا
اقترب فولهام من تعيين مدرب جديد في صورة البرتغالي ماركو سيلفا.
مدرب إيفرتون السابق سيحل محل سكوت باركر الذي رحل بعد هبوط الفريق الموسم الماضي للدرجة الأول.
إنتر يتحرك لضم أونانا
أكدت "سكاي" جدية إنتر في التعاقد مع حارس أياكس أندريه أونانا هذا الصيف.
الحارس الكاميروني عقده ينتهي في يونيو 2022 وحالياً موقوف بسبب تعاطي المنشطات.
ساسوولو: آرسنال يريد لوكاتيلي
أكد جيوفاني كارنيفالي، المدير الرياضي لساسوولو، مع "سكاي" أن آرسنال تقدم بعرض جاد لضم نجمه مانويل لوكاتيلي.
كارنيفالي أكد الاتصالات مع إنتر كذلك بخصوص مهاجمه جياكومو راسبادوري.
ماروتا: مهتمون ببيلرين ولازاري
أوضح مدير القطاع الرياضي في إنتر بيبي مارووتا مع "سكاي" أن ناديه مهتم بالثنائي هيكتور بيلرين ومانويل لازاري لتعويض أشرف حكيمي.
المدير الرياضي أكد صعوبة صرف الأموال بقوة، وأوضح عدم صحة صفقة التبادل مع فيورنتينا بضم الحارس بارتولمي دراجوفسكي مقابل ستيفانو سينسي.
رسمياً | كيم يغادر النصر
مبابي يقرر مغادرة باريس
فجرت "ليكيب" مفاجأة كبرى بعد أن كشفت عن عزم كيليان مبابي عدم التمديد مع باريس سان جيرمان وطلب الرحيل.
وبحسب التقرير، النجم الشاب سيرفض بي إس جي رحيله، وسيطلب منه لعب الموسم المقبل، الأخير في عقده ثم الرحيل مجاناً الصيف التالي.
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