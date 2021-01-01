أخبار الانتقالات | قنبلة مبابي وثورة إنتر

فجرت "ليكيب" مفاجأة كبرى بعد أن كشفت عن عزم كيليان مبابي عدم التمديد مع باريس سان جيرمان وطلب الرحيل.

وبحسب التقرير، النجم الشاب سيرفض بي إس جي رحيله، وسيطلب منه لعب الموسم المقبل، الأخير في عقده ثم الرحيل مجاناً الصيف التالي.

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