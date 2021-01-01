أخبار الانتقالات | قنبلة ليفربول وهالاند يصدم كبير ألمانيا

ذكرت "صن" أن برايتون يطلب قرابة 65 مليون يورو لبيع مدافعه بن وايت هذا الميركاتو.

اللاعب محط اهتمام آرسنال وقيل إنه تم رفض عرضه الأول الذي بلغ 58 مليون يورو لضم اللاعب.

ديفيد أورنستين من "The Athletic" أكد أن الصفقة قد حُسمت وتم الاتفاق بين الناديين.