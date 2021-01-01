أخبار الانتقالات | قنبلة ليفربول وهالاند يصدم كبير ألمانيا

نام تاي يصدم الاتحاد
سمولينج قد يغادر روما
أوضحت "ديلي ميل" أن كريس سمولينج قد يغادر روما هذا الصيف عقب وصول جوزيه مورينيو لتدريب الفريق.
المدافع الإنجليزي بحسب التقرير رفض عرضاً من إيفرتون في الأيام الماضية.
برايتون يحدد سعر وايت
ذكرت "صن" أن برايتون يطلب قرابة 65 مليون يورو لبيع مدافعه بن وايت هذا الميركاتو.
اللاعب محط اهتمام آرسنال وقيل إنه تم رفض عرضه الأول الذي بلغ 58 مليون يورو لضم اللاعب.
ديفيد أورنستين من "The Athletic" أكد أن الصفقة قد حُسمت وتم الاتفاق بين الناديين.
جالاكسي يحاول مع بيل
بحسب "نيكولا شيرا" الصحفي الإيطالي، سيحاول جالاكسي الأمريكي التعاقد مع جاريث بيل هذا الصيف.
اللاعب يتبقى في عقده عام مع ريال مدريد وسيعود لصفوفه هذا الصيف بعد الإعارة مع توتنهام الموسم الماضي.
آل فتيل قريب من النصر
ميلان قريب من إعادة تونالي
ذكرت تقارير إيطالية أن ميلان توصل لاتفاق جديد مع بريشيا بخصوص ضم ساندرو تونالي نهائياً.
اللاعب سينضم ولكن بعد تخفيض على قيمة المبلغ الذي وقع الاتفاق عليه وقت الإعارة الصيف الماضي بنسبة تقارب 20 بالمائة.
باريس يحسم صفقة حكيمي
ذكرت "لاجازيتا" أن باريس سان جيرمان قد حسم أخيراً صفقة ضم أشرف حكيمي من صفوف إنتر.
الصفقة ستتم مقابل 65 مليون يورو، وينتظر الإعلان عنها في الأيام المقبلة.