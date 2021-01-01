أخبار الانتقالات | فريق ميسي الجديد ومصير بوجبا

رودريجيز إلى نيوكاسل؟
ذكر موقع "Fiches" أن خاميس رودريجيز قد يترك إيفرتون نحو نيوكاسل في الأيام المقبلة.
ويخرج اللاعب تماماً من حسابات رافا بينيتيز، مدرب إيفرتون، وقالت التقارير إن إيفرتون يبحث التخلص منه، وتم ربطه في التقرير بنيوكاسل.
سولشاير: بوجبا مستمر معنا
أكد أولي جونار سولشاير على هامش مؤتمر لقاء ساوثامبتون ومانشستر يونايتد أن ناديه لن يبيع بول بوجبا.
وأكد النرويجي وجود مفاوضات بين ناديه ولاعبه لتمديد عقده، واستبعد فرضية بيعه في الأيام المقبلة من الميركاتو.
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بيليجري على أعتاب ميلان
أوضح "فابريزيو رومانو" أن ميلان قريب من ضم بييترو بيليجري في الساعات المقبلة من صفوف موناكو.
وقال الصحفي الإيطالي إن بيليجري سينضم على سبيل الإعارة مقابل مليون يورو، وأحقية شراء قد تصبح إلزامية تحت بعض البنود مقابل ستة ملايين.
سيتي يضع سقفاً لمفاوضات كين
بحسب "ميرور"، لا يريد سيتي تخطي حاجز 160 مليون يورو تقريباً لضم هاري كين من صفوف توتنهام.
وجاء في التقرير أن مانشستر حتى الآن لم يرفع حتى عرضه الأولى الذي بلغ 120 مليون يورو لضم الهداف الإنجليزي.
بيكهام يحاول إقناع ميسي
أوضحت "ميرور" أن النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام يعمل على إقناع ليونيل ميسي باللعب مع فريقه إنتر ميامي.
ويدخل بيكهام في ملكية الفريق الأمريكي، وبحسب التقرير، يريد أن ينتقل الأرجنتيني لصفوفه عقب فترته مع باريس سان جيرمان. المزيد من التفاصيل هنا