أخبار الانتقالات | فريق ميسي الجديد وتشيلسي يرفع عرضه للوكاكو

باريس سان جيرمان يتخلص من حارس جديد
أعلن باريس سان جيرمان رحيل حارسه مارسين بولكا لصفوف نيس على سبيل الإعارة الموسمية مع أحقية الشراء.
وسيكون بولكا ثان الحراس الراحلين عن بي إس جي بعد انضمام ألفونس أريولا لصفوف وست هام.
ليستر يحدد سعر ماديسون
نقلت "سكاي" أن ليستر سيتي أصبح منفتحاً على فرضية بيع متوسط ميدانه جيمس ماديسون خلال الميركاتو الصيفي.
اللاعب محط اهتمام من آرسنال بالمقام الأول، وبحسب التقرير سيطلب ليستر مبلغاً في حدود 50 مليون يورو لبيع نجمه.
سولشاير يستبعد إجراء المزيد من الصفقات
أوضح أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، في تصريحات إعلامية أن من المستبعد أن يبرم فريقه المزيد من الصفقات هذا الصيف.
وقال المدرب النرويجي إن أي صفقات إضافية ستكون كمكافأة ليس أكثر بعد التدعيمات التي أضافها لصفوفه بعد ضم رافاييل فاران وجادون سانشو.
أتالانتا يحسم صفقة ديميرال
ذكرت "سكاي" أن ميريح ديميرال قد أتم انتقاله إلى صفوف أتالانتا من يوفنتوس من أجل تعويض بيع كريستيان روميرو لتوتنهام.
وسينضم المدافع التركي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء مقابل 30 مليون يورو بحسب التقارير.
إيفرتون مهتم بإعادة روندون لإنجلترا
ذكرت "صن" أن إيفرتون مستمر في البحث عن مهاجم ويحاول إعادة الفنزويلي سالومون روندون للدوري الإنجليزي الممتاز من جديد.
اللاعب يلعب في الدوري الصيني ويحاول الرحيل، وسبق له اللعب مع وست بروميتش ألبيون ونيوكاسل بإنجلترا.
تشيلسي يرفع عرضه لضم لوكاكو
ذكرت "سكاي" أن تشيلسي سيرفع الجمعة عرضه لضم روميلو لوكاكو من إنتر ليصل إلى 120 مليون يورو ولاعب لم يتم الكشف عن هويته.
وبحسب التقرير، سيجتمع مسؤولو الفريقين اليوم في محاولة من النادي الإنجليزي لحسم الصفقة نهائياً وإقناع نظيره الإيطالي بالبيع.