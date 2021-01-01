أخبار الانتقالات | فريق ميسي الجديد وتشيلسي يرفع عرضه للوكاكو

أوضح أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، في تصريحات إعلامية أن من المستبعد أن يبرم فريقه المزيد من الصفقات هذا الصيف.

وقال المدرب النرويجي إن أي صفقات إضافية ستكون كمكافأة ليس أكثر بعد التدعيمات التي أضافها لصفوفه بعد ضم رافاييل فاران وجادون سانشو.